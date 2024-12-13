RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-根据官方数据，11月通胀率为2.4%，为四年来最低

-阿根廷向美洲国家组织提出了在阿根廷驻加拉加斯大使馆避难的委内瑞拉反对派的状况

-唐纳德·特朗普任命一名古巴裔商人为下一任美国驻布宜诺斯艾利斯大使

-美国法院判处阿根廷为其国有航空公司国有化支付赔偿金

-巴西总统卢拉·达席尔瓦将不得不再次接受头骨手术

-体育：圣地亚哥德尔埃斯特罗的科尔多瓦中央队在决赛中击败贝莱斯，夺得阿根廷杯冠军

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Alejandro Lerner – Estoy esperando un cuento / Joaquín Sabina–No puedo enamorarme de tí/ Julio Sosa – Que no me importa tu pasado

新闻的详细内容：

根据官方数据，通胀继续下降：11月份通胀率为2.4%，为四年来最低。

这是阿根廷官方统计机构 INDEC 报道的。

以此数字计算，价格指数一年内上涨了166%。

根据 INDEC 的数据，物价上涨放缓的原因是食品和饮料行业的低增长。

根据这些数字，贫困线也随之更新。

一个由两名成年人和两名未成年人组成的家庭上个月需要相当于约 1000 美元才能不被视为贫困。阿根廷的最低收入约为 270 美元。

总统哈维尔·米莱庆祝了通货膨胀率的下降，并保证他的稳定计划比 90 年代的兑换制更为成功。

他指的是前总统卡洛斯·梅内姆政府实施的在美元和阿根廷比索之间建立了一对一的平价关系。

米莱保证，他的管理层正在实施比梅内姆领导的“八倍规模大的结构性改革”。

为此，总统表示：“就我们第一年的表现而言，我们是历史上最好的政府。”

阿根廷向美洲国家组织提出寻求在国家驻拉加斯大使馆内庇护的委内瑞拉反对派难民处境的谴责。

阿根廷外交部长赫拉尔多·沃特海因还要求委内瑞拉当局为这些领导人提供安全通行权，以便他们能够前往布宜诺斯艾利斯。

阿根廷外交首脑在美洲国家组织演讲时提出了这一建议。

沃特因通过视频会议保证，尼古拉斯·马杜罗政府“采取了完全不可接受的骚扰行为”。

他提到，据寻求庇护者称，大使馆被警察包围，而且经常断水断电。

这些人是委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多的合作者。

位于加拉加斯的阿根廷大使馆由巴西守卫。

这是因为阿根廷外交人员被马杜罗政府驱逐出委内瑞拉。

美国当选总统唐纳德·特朗普在社交网络上宣布了美国下一任驻阿根廷大使的人选。

他就是彼得·拉梅拉斯，古巴裔医生和商人。

未来的白宫驻布宜诺斯艾利斯代表通过 X 确认了这一消息。

拉梅拉斯在帖子中回忆起最近在特朗普海湖庄园会见总统哈维尔·米莱的情景。

这位指定大使指出了共和党和阿根廷领导人在意识形态上的巧合，例如反对左翼主义。

对于拉梅拉斯来说，在特朗普第二任总统期间，阿根廷与美国的关系“将达到前所未有的伟大程度”。

美国一家法院判处阿根廷政府为阿根廷航空公司国有化支付近 4 亿美元。

该裁决由哥伦比亚特区法院做出，有利于泰坦财团投资基金。

原告获得了2008年阿根廷国家航空公司重新国有化后发起的诉讼。

该裁决确认了国际投资法庭 ICSID 的裁决，该裁决命令阿根廷支付这一赔偿金。

阿根廷是世界上登革热病例最多的国家，仅次于巴西。

著名的阿根廷传染病专家乌戈·皮齐在接受电台采访中警告了这一点。

在与 Cadena 3 对话时报告说：“拉丁美洲的病例百分比增加了 175.8%”。

他详细介绍说：“阿根廷是受影响第二严重的国家，其次是墨西哥、哥伦比亚和巴拉圭。”

皮齐表示，今年疫情爆发之早令人震惊：“十三周前，感染始于科尔多瓦，后来遍布全国。”

这位医生表示，迫切需要协调一项国家计划来应对健康风险。_________________________________________________________

继几天前的第一次手术后，巴西总统卢拉·达席尔瓦将不得不接受第二次颅骨手术。

这是总统医疗团队在一份声明中报道的。

根据该消息，新的手术对于止血是必要的。

卢拉十月份在浴室摔倒造成瘀伤，接受了手术。

周一，他因头痛进入圣保罗的一家诊所并住院治疗。

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体育

科尔多瓦中央队获得阿根廷杯冠军。

圣地亚哥德尔埃斯特罗队在决赛中以 1-0 击败贝莱斯·萨斯菲尔德队。

这是科尔多瓦中央队第一次获得甲级联赛冠军。

这场胜利也确保了这支圣地亚哥队获得 2025 年南美解放者杯的参赛资格。

而贝莱斯队如果周日击败飓风队，那么将被加冕阿根廷职业联赛冠军。

除了这两支球队之外，第三支有可能获得联赛冠军的球队是科尔多瓦塔勒雷斯，他们将主场迎战罗萨里奥的纽维尔队。

另外，国际足联确认阿根廷、乌拉圭和巴拉圭将主办2030年世界杯，西班牙、葡萄牙和摩洛哥也将参与。

这几个南美国家将各自举办一场比赛，以纪念 1930 年在乌拉圭举行的第一届世界杯一百周年。