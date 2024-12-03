RAE华语节目 (请点击阅读)   

新闻的主要内容：

-1982 年阵亡的阿根廷士兵的亲属本周前往马尔维纳斯群岛扫墓

-智利宣布在麦哲伦海峡修建隧道

-阿根廷政府报告收到毒贩的威胁

-委内瑞拉反对派要求结束对阿根廷驻加拉加斯大使馆的围困

-根据官方数据，阿根廷有14 万人感染艾滋病毒

-体育：胡安·马丁·德尔·波特罗在对阵诺瓦克·德约科维奇后告别职业网球生涯

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Alberto Cortez – Cuando un amigo se va /Estelares – Ella dijo/Chaqueño Palavecino – El Arriero

新闻的详细内容：

1982 年阵亡的阿根廷士兵的亲属本周将前往马尔维纳斯群岛扫墓。

岛上媒体和爱德华多·费曼等记者报道称，这次旅行将于 12 月 4 日星期三进行。

这些亲属们将离开美洲大陆前往群岛，并于当天返回。

据消息人士透露，仪式在达尔文公墓举行，那里埋葬着200多名战后阿根廷人的遗体。

10 年前才通过 DNA 分析识别了那些牺牲者的身份。

阿根廷前外长戴安娜·蒙迪诺和英国外长戴维·拉米于九月一致同意这些家庭前往群岛。

智利宣布了在麦哲伦海峡修建一条隧道的项目，该隧道将大陆和火地岛连接起来。

这一倡议由智利麦哲伦和南极洲地区省长豪尔赫·弗利斯透露。

据智利总统详细介绍，计算投资约为 15 亿美元。

目标是用穿越近 4 公里宽的跨洋通道取代驳船运输。

对于弗利斯来说，这项工作还将改善智利和阿根廷之间的融合并两国将从中受益。

省长预计，第一阶段将耗资1亿美元进行可行性研究。但他没有提供水下隧道落成的日期。

据国家政府称，贩毒集团威胁了安全部长帕特里夏·布尔里奇和圣菲省省长马克西米利亚诺·普拉罗。

在《X》中，玫瑰宫分享了一段视频，视频中遮着脸的的人们发出恐吓信息。

他们可能属于圣达菲省罗萨里奥市的某个集团，该市长期受到毒品暴力的困扰。

据视频中的某人称，犯罪分子“在布宜诺斯艾利斯”，并警告当局“政府将无法击败他们”。

总统声明中的回应是，针对“控制罗萨里奥”的禁毒政策将继续下去。

在委内瑞拉首都加拉加斯，仍在围困阿根廷大使馆，自去年 12 月以来，六名尼古拉斯·马杜罗政府的反对者一直在该大使馆寻求庇护。

这是反查韦斯主义领导人玛丽亚·科里纳·马查多在社交网络上发表的言论。

她在帖子中呼吁国际社会采取措施，回应她认为在阿根廷大使馆的避难者遭受的“折磨”。

据她说，该国政府的反对派“仍然处于孤立状态，没有水，没有电力供应，周围环绕着部队，加剧了对他们的骚扰”。

马查多补充道：“民主世界必须立即采取行动”。

阿根廷大使馆由巴西管理，阿根廷外交人员被委内瑞拉当局驱逐。_________________________________

据卫生部称，阿根廷约有 14 万名艾滋病毒感染者。

该数据是在每年 12 月 1 日纪念世界艾滋病日框架内发布的。

据消息来源称，每年有超过 5000 人感染该病毒。

卫生当局表示，近一半的感染者很晚才得知诊断结果，这延误了治疗并使治疗变得困难。

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体育

阿根廷车手佛朗哥·科拉平托因撞车事故而被排除在卡塔尔大奖赛之外。

这位威廉姆斯车手在赛道第一个弯道与阿尔卑斯车队埃斯特班·奥康驾驶的车辆相撞。

贝莱斯·萨斯菲尔德足球俱乐部在1日以1-0击败萨米恩托·德·胡宁后，重新获得了在足球锦标赛上的优势。

距离比赛结束还剩三场，领先队积 48 分，紧随其后的是竞技队 积 43 分。

胡安·马丁·德尔波特罗在一场表演赛中告别了职业网球，他在这场表演赛中击败了前世界排名第一的塞尔维亚人诺瓦克·德约科维奇。

这位阿根廷人在他的职业生涯中积累了22个冠军头衔，直到2022年退役，其中包括2009年的美国公开赛。