RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-阿根廷实业家对米莱政府推动的进口开放表示担忧

-智利总统加布里埃尔·博里奇因性骚扰而被指控

-巴西警方确认贾尔·博尔索纳罗知道推翻其继任者卢拉的计划

-阿根廷在联合国谴责针对妇女的暴力行为

-布宜诺斯艾利斯一家烧烤餐厅被选为拉丁美洲最佳餐厅

-体育：哈维尔·马斯切拉诺将成为迈阿密国际队的新教练

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Pedro Aznar – Ya no hay forma de pedir perdón /Miguel Bose – Si tu no vuelves/Julio Sosa – Rencor

新闻的详细内容：

阿根廷工业联盟对哈维尔·米莱政府的进口措施表示担忧。

这一实体负责人丹尼尔·富内斯·德里奥哈表示，该行业希望并寻求竞争，但希望“在平等条件下”进行竞争。

他在主持26日在布宜诺斯艾利斯举行的工业联盟年会时向该行业的一千多名商人发表了上述言论。

富内斯·德里奥哈警告说，有必要“借鉴国际经验”。

他指出，美国正在采取政策保护本国生产。

此外，他对阿根廷制造业面临“财政扭曲”感到遗憾。

富内斯·德里奥哈在政府宣布降低进口产品关税几天后发表了这一讲话。

此外，媒体还强调，应邀出席会议的总统米莱和经济部长路易斯·卡普托缺席。

智利总统加布里埃尔·博里奇被指控性骚扰。

申诉人是一位女士，10 年前曾与总统在其家乡蓬塔阿雷纳斯的一家律师事务所共事。

此案通过智利政府本身的一份声明而为人所知，根据该声明，国家元首断然否认了这一指控。

26日，博里奇的律师乔纳坦·巴伦苏埃拉表示，他的当事人才是骚扰的受害者。

在与媒体接触时，他保证总统收到了恐吓电子邮件。

他补充说，这些材料已经掌握在司法部门手中。

据巴伦苏埃拉称，他的当事人“从未与举报他的女性建立过情感或友好关系，自 2014 年 7 月以来他们就没有任何接触。”

据巴西联邦警察称，前总统贾尔·博尔索纳罗知道推翻其继任者卢拉·达席尔瓦的计划。

根据公布的调查结果，这位前总统“充分认识并积极参与”2023年初的未遂政变。

调查显示，博尔索纳罗还知道2022年选举后刺杀现任总统的阴谋，当时他被左派击败。

除前总统外，还有近 40 人正在接受调查，其中包括几名退休和现役的警察和军人。

阿根廷在联合国谴责针对妇女的暴力行为。

这一立场是由阿根廷政府家庭和性别问题顾问乌苏拉·巴塞特提出的。

玫瑰宫特使在纽约联合国总部召开的有关该问题的小组会议上发表了讲话。

他断言：“针对妇女和女孩的暴力行为构成了对人权的不可容忍的侵犯”。

他补充说，这是“我们社会发展和福祉的障碍”。

巴塞特说：“这种祸患不分国界或背景”。

布宜诺斯艾利斯代表在消除对妇女的暴力行为国际日发言。

几天前，阿根廷是唯一在联合国投票反对一项有关妇女和女童权利决议的国家。

一家布宜诺斯艾利斯烧烤餐厅被选为拉丁美洲大陆最佳餐厅。

“胡里奥先生（Don Julio）”在 2024 年拉丁美洲 50 家最佳餐厅年度榜单中名列第一。

陪审员称该企业提供“一些可以尝试的最好的肉的部位”。

这家“位于巴勒莫附近的餐厅提供阿根廷最好的当地葡萄酒和真正的热情好客”。

胡里奥先生在2020年就已经是国家餐厅界的佼佼者。

除了获胜者之外，拉丁美洲 50 家最佳餐厅中还有另外 7 家阿根廷餐厅。

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体育

阿根廷人哈维尔·马斯切拉诺将接替他的同胞赫拉尔多·马蒂诺，成为迈阿密国际队的新任主帅。

这样，他将率领他的前队友：莱昂内尔·梅西。

佛罗里达俱乐部确认聘用了这位前巴塞罗那球员。

正如马斯切拉诺在一份声明中所说：“能够执教像迈阿密国际这样的俱乐部对我来说是一种荣幸”并且“我将尽力充分利用这一特权”。

在当地足球比赛中，塔勒雷斯以 3-2 击败了联盟队，并接近锦标赛榜首贝莱斯·萨斯菲尔德。

凭借这一成绩，科尔多瓦队正在接近 2025 年南美解放者杯的资格区。

与此同时，独立队在26日以 2-1 输给纽维尔队后，就离获得甲级联赛冠军的目标有点远了。