RAE华语节目 (请点击阅读)

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El encuentro de Milei y su Gabinete, junto al embajador de Israel

阿根廷总统及其内阁在总统府举行的会议上，以色列驻阿根廷大使提供了有关伊朗袭击以色列领土后地缘政治背景的信息。

在被查巴德·卢巴维奇犹太社区授予“国际光明大使”称号并重申他与美国和七国集团其他成员结盟后，哈维尔·米莱总统提前返回阿根廷，将整个内阁紧急召集到玫瑰宫，分析国家安全以及在伊朗袭击后如何与以色列合作。

米莱与内阁和以色列大使谈论了恐怖主义的威胁。

国家领导人于14日上午9时左右乘坐商业航班从迈阿密起飞，下午6时30分左右抵达布宜诺斯艾利斯，随即前往总统府分析中东局势。

会议按计划于晚上 8:00 开始，除米莱外，副总统维多利亚·维拉鲁埃尔 (Victoria Villarruel)，其秘书长卡琳娜·米莱 (Karina Milei)，他的主要政治顾问圣地亚哥·卡普托， 其发言人曼努埃尔阿多尼（Manuel Adorni），首席部长尼古拉斯·波塞以及几乎所有部长参加了会议。

马丁·梅内姆在伊朗袭击以色列后表示：“面对宣扬恐怖的政权，你不能立场不明确”。

会议以以色列驻阿根廷大使埃亚勒·塞拉（Eyal Sela）的讲话开始，他详细介绍了伊朗在以色列是如何发动袭击以及以色列是如何成功击落大部分炸弹和无人机的。

以色列大使说到：“我来这里首先是要表达以色列总理本杰明·内塔尼亚胡和总统艾萨克·赫尔佐格的谢意，感谢哈维尔·米莱总统对伊朗的明确而坚定的谴责，并站在正确的一边¨。

随后，官员们讨论了由政府不同部门在波塞协调下编写的一份特别报告，该报告的内容目前尚不清楚。

尽管最初预计为应对国际形势而成立的危机委员会将仅由外长戴安娜·蒙迪诺和国防部长路易斯·佩特里组成，但最终涉及到了所有国家高级官员。