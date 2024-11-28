RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-教皇纪念阿根廷与智利签署和平协议周年

-墨西哥：首都地区加入可以堕胎地区的行列

-据联合国称，海地帮派招募越来越多的未成年人

-根据一项研究，有 1700 万人接触含砷的饮用水

-政府授权三家外国航空公司在阿根廷运营

-体育：阿根廷车手佛朗哥·科拉平托承认，他在 2025 年不会加入任何一级方程式车队

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Jorge Rojas – Sayera /Julio Sosa – La Cumparsita/Los Rodriguez – Mucho mejor

新闻的详细内容：

教皇弗朗西斯科纪念阿根廷与智利签署和平友好协议40周年，并表示这是面对当前冲突时值得效仿的典范。

在罗马教廷，教皇主持阿根廷大使巴勃罗·贝尔特拉米诺和智利外交部长阿尔贝托·范·克拉维雷宁出席的仪式。

弗朗西斯科认为，阿根廷和智利“是两个兄弟民族，有着兄弟情谊、尊重和友谊的共同使命”。

他解释说：“这在很大程度上是天主教传统的结果，该传统是两国历史及丰富的文化和精神遗产的基础。”

1984 年的条约解决了美洲大陆南部比格尔海峡的领土争端。

1978年，两个南美国家因争端差点爆发战争。

当时的教皇约翰·保罗二世派出红衣主教安东尼奥·萨莫雷成功地通过谈判结束了迫在眉睫的武装冲突。

据联合国称，海地暴力团伙招募儿童的现象越来越严重。

联合国儿童基金会表示，今年犯罪团伙中未成年人的数量增加了 70%。

儿童基金会主任凯瑟琳·拉塞尔肯定，海地儿童被“陷入了恶性循环之中”。

该机构表示，正在与肯尼亚领导的维和特派团合作，阻止招募儿童。

据联合国称，犯罪团伙控制了海地的大部分领土，包括首都太子港的大部分地区。

在墨西哥，首都地区被加入允许堕胎的州。

当地立法机构允许中断至怀孕第 12 周。

这样一来，目前32 个司法管辖区中共有 18 个允许堕胎。

墨西哥州议会以 55 票赞成、7 票反对的结果将堕胎合法化。

2021年，当时墨西哥最高法院宣布将堕胎定为违反违宪。

根据这项裁决，每个地区都可以在这方面制定自己的法规。

根据一项研究，阿根廷有超过 1700 万人接触含有砷的饮用水。

即将发表在《水与健康》杂志上的研究揭示了这一点。

罗萨里奥大学的专家亚历杭德罗·奥利瓦（Alejandro Oliva）领导了这项研究工作，并向媒体保证，这种情况相当于流行病。

砷是一种天然存在的污染物，来自含水层岩石的侵蚀。

但由于人类活动，如采矿、金属冶炼和农药的使用，它也可能出现在水中。

奥利瓦的团队对12个省份的水质进行了评估，发现其中大部分都超过了世界卫生组织规定的10微克限值。

值得澄清的是，对于阿根廷法规，限制为每升 50 毫克。

政府授权三家新航空公司在阿根廷运营。

据官方报道，它们是来自智利、多米尼加共和国和秘鲁的公司，并获得了交通部的授权。

智利天空航空公司（Sky Airline）将提供巴西圣巴勃罗、智利圣地亚哥和巴里洛切的航线。

与此同时，多米尼加阿拉吉（Arajey）和秘鲁捷捷航空（Jetsmart）将执行布宜诺斯艾利斯-利马-蓬塔卡纳的航线。

交通部长弗朗哥·莫杰塔在社交网络上庆祝了这一举措。

他在X中说道：“自从哈维尔·米莱总统上任以来，阿根廷的开放天空已成为现实”。

他补充道：“越来越多的航空公司在全国各地运营不同的航线，用于客运和货运。”

体育

车手佛朗哥·科拉平托透露，2025年他很可能不会参加一级方程式比赛。

这位阿根廷车手在参加拉斯维加斯大奖赛后发表了讲话，他获得了第十四名。

在接受电台采访时，他暗示明年不会加入任何车队。

但他澄清说，他肯定会在 2026 年重返赛车运动的最高类别。

科拉平托于本周末在卡塔尔大奖赛上再次参赛。