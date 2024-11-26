RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-阿根廷政府宣布与以色列结盟打击恐怖主义和独裁统治

-空军司令因个人使用公务飞机而被替换

-巴西前总统贾尔·博尔索纳罗被正式指控企图政变

-阿根廷竞技俱乐部击败巴西的克鲁塞罗，成为南美杯新冠军

-法国一家超市将停止销售南方共同市场肉类，以支持该国农民

-意大利队在戴维斯杯中淘汰了阿根廷队

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Sting – Ellas bailan solas /Estelares – Ella dijo/

新闻的详细内容：

总统哈维尔·米莱宣布了阿根廷和以色列之间签署一份备忘录，以“捍卫自由并打击恐怖主义和独裁统治”。

总统在布宜诺斯艾利斯举行的阿根廷-以色列商业论坛上透露，这将是“两个姐妹国家之间的双边联盟”。

米莱在讲话中重申，以色列与美国一样是阿根廷最重要的地缘政治伙伴。

在此声明之前，政府谴责由于“战争罪”对本杰明·内塔尼亚胡下逮捕令。

玫瑰宫在一份声明中认为，国际刑事法院采取的措施“受到政治影响”。

海牙法院指控以色列总理在对加沙哈马斯的进攻中犯下“战争罪”。

法官还下令逮捕内塔尼亚胡的前国防部长约夫·加兰特和哈马斯军事首领穆罕默德·代夫。

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阿根廷空军司令因使用公务飞机不当而被解职。

几个月前，费尔南多·路易斯·门戈准将接任空军司令一职。

但近日，根据国防部长路易斯·佩特里的决定，他被撤职。

佩特里在接受采访时表示，门戈的违规行为“是不能容忍的”。

据媒体报道，门戈带领他的伴侣乘坐军用飞机往返于布宜诺斯艾利斯和巴拉那市之间30多次。

近日，巴西前总统贾尔·博尔索纳罗被正式指控企图政变。

巴西联邦警察因 2022 年选举后发生的事件对前总统提出指控，当年现任总统卢拉·达席尔瓦在选举中获胜。

调查显示，博尔索纳罗和30多名被告密谋在选举后让保守派继续掌权。

据警方消息人士透露，他们面临“暴力废除民主法治、政变和非法结社”等罪名的指控。

就在同一周，四名士兵因涉嫌计划毒害卢拉和其他高级官员而被捕。

法国家乐福连锁超市将停止在其货架上销售南方共同市场肉类。

该公司首席执行官亚历山大·邦帕德解释说，反对欧盟与南美洲集团之间可能达成的自由贸易协定。

他表示，这项措施是为了支持强烈反对签署该协议的法国农民和牧场主。

对于庞帕德来说，该协议代表着“不遵守其要求和标准的肉类涌入法国市场的风险”。

这位首席执行官敦促法国餐馆加入抵制南美产品的行列。

一些阿根廷人认为家乐福这是“仇外”行为。

牛肉生产商商会主任米格尔·斯基亚里蒂描述道，这家连锁超市希望“同情效率低下的法国牲畜生产商”。

他断言，他们“之所以能生存下来，是因为得到了欧盟 80 亿欧元的补贴”。

南方共同市场是由阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚组成的贸易集团。

与布鲁塞尔的一项协议已经谈判了 20 年，但意大利、尤其是法国等国家认为南美人不遵守环境标准。

对于南方共同市场成员国来说，这些都是阻止该协议并保护欧洲农民和牧场主免受竞争的借口。

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体育

23日，阿根廷竞技俱乐部击败巴西的克鲁塞罗，成为南美杯新冠军

凭借加斯顿·马蒂雷纳、马拉维拉·马丁内斯和罗杰·马丁内斯的进球，竞技俱乐部以 3-1 击败克鲁塞罗，结束了36 年没有获得过国际冠军的记录。

竞技队在90分钟内以3-1击败克鲁塞罗，成为在巴拉圭亚松森新奥拉举行的南美杯冠军。加斯顿·马蒂雷纳(Gastón Martirena) 和阿德里安·马拉维拉·马丁内斯 (Adrián Maravilla Martínez) 在上半场完美地为阿根廷队领先了巴西队。巴西队在最后阶段做出了反应，并在凯奥·豪尔赫的帮助下取得了进球，但在加时赛中罗杰·马丁内斯又添一球。

古斯塔沃·科斯塔斯率领的球队打破了36年没有获得国际冠军的记录，这一成绩也意味着获得了2025年南美解放者杯参赛资格，此外，他们还在争夺2024年底的职业联赛冠军。

球队24日在布宜诺斯艾利斯市方尖碑与球迷一起庆祝这一胜利，然后前往阿韦拉内达体育场。

意大利队在戴维斯杯四分之一决赛中以总比分2-1淘汰阿根廷队。

阿根廷国家队以一场胜利开始了系列赛：弗朗西斯科·塞伦多洛以 6-4 和 6-1 击败洛伦佐·穆塞蒂。

但在第二场比赛中，世界排名第一的贾尼克·辛纳以 6-2、6-1 击败了塞巴斯蒂安·贝兹。

随后的双打决定了比赛的关键，辛纳和穆塞蒂以6-4和7-5击败了阿根廷组合安德烈斯·莫尔特尼-马里亚诺·冈萨雷斯。

凭借这一结果，意大利队晋级半决赛，他们将对阵澳大利亚队。