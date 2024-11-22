RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-米莱总统接见意大利总理并提出“西方价值观联盟”

-海地：据联合国称，短短一周内就有 150 人因帮派暴力而死亡

-米莱透露副总统维多利亚·维拉鲁尔不参与决策

-国际特赦等组织批评阿根廷退出气候变化缔约方大会第二十九届会议

-秘鲁：司法部下令开始对前总统佩德罗·卡斯蒂略进行未遂政变审判

-体育：贝莱斯踢成平局

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歌曲：León Gieco – La memoria /Horacio Guarany – La Villerita/Alberto Cortez – Callejero/

新闻的详细内容：

总统哈维尔·米莱在玫瑰宫接见了意大利总理乔治亚·梅洛尼。

会议后，两国领导人举行联合新闻发布会，强调了阿根廷和意大利之间的历史联系。

在此背景下，米莱还强调了与梅洛尼政府的意识形态亲和力。

总统提出回归西方世界绝大多数公民共同的价值观，他说：“我们严格的捍卫自由贸易，良好的判断力和私有财产。我们要恢复自由”。

这位访客强调了居住在阿根廷的意大利人和意大利人后裔的可观数量。

她表示：“两国是姐妹，我很高兴与我的兄弟哈维尔一起走这条路。”

在玫瑰宫，梅洛尼利用与媒体接触的机会，提及了委内瑞拉的局势。

意大利政府首脑宣布承认反对派埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为南美国家民选总统。

这位意大利领导人还拒绝接受委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗连任的官方结果。

总统米莱透露，副总统维多利亚·维拉鲁埃尔不参与政府决策。

总统在一次采访中终于承认了与副总统的不和。

据总统称，副总统“不再参加”内阁会议。

但他澄清说：“我们拥有履行我们职责所需的制度关系。”

几个月来，新闻报道一直暗示两个最高当局之间的关系并不好。

据媒体报道，维拉鲁埃尔在上议院做出的与玫瑰宫不符的决定并没有得到政府的认可。

据联合国称，仅上周，海地的帮派暴力就造成约 150 人死亡。

联合国人权事务高级专员沃尔克·特克在一份声明中报道了这一点。

据该消息人士称，今年迄今为止，这个加勒比国家的遇难者总数约为 4500 人。

对于特克来说：“首都太子港最近暴力事件的激增预示着最糟糕的情况即将到来。”

他补充道：“决不能让海地进一步陷入混乱。”

上周，暴力团伙加大了对平民和警察的攻击力度，目前已控制海地主城区 80% 的地区。

尽管有一支由肯尼亚领导的国际部队试图恢复秩序，但情况仍然如此。

据联合国官员称，太子港的四百万居民“成为犯罪团伙的人质”。

在秘鲁，前总统佩德罗·卡斯蒂略将开始因未遂政变而受到审判。

这是南美国家司法部门在一份声明中宣布的。

根据检察官的要求，卡斯蒂略可能面临 34 年监禁。

他因于 2022 年 12 月下令解散议会并干预司法部门而被指控叛乱。

当时的总统在国会准备辩论一项因涉嫌腐败而罢免他的动议时做出了这一决定。

在该决定中，卡斯蒂略还预计组建一个紧急政府，通过法令治理国家。

然而，立法机关投票决定将他免职，并下令逮捕当时的国家元首。

卡斯蒂略被解职后，数千名追随者走上街头抗议他是政变的受害者。

据人道主义组织称，因镇压这些示威活动数十人死亡。

国际特赦组织和一些环保组织批评阿根廷退出第 29 届缔约方会议气候变化峰会。

大约 70 个组织在一份声明中认为哈维尔·米莱政府的决定是“历史性的倒退”。

阿根廷自1992年通过《联合国气候变化公约》以来一直参与谈判。

阿根廷代表团的离开将导致无法参与“解决气候和生态危机所需融资”的讨论。

米莱政府的措施符合总统在国际论坛上一直坚持的指导方针。

对于总统来说，全球变暖、女权主义或性别意识形态等问题是他所反对的左翼全球议程的一部分。____________________________________________________________

体育

贝莱斯·萨斯菲尔德与拉努斯踢成平局，但两队都没有进球，无法扩大领先优势。

这样，有几支球队都有获得冠军的机会。

贝莱斯积 44 分领先，飓风积 42 分，竞技积 40 分，河床积 36 分。

至此，博卡青年队20日在“糖果盒”球场1-0击败了联盟队，这是 2024 年职业联赛的第 23 轮比赛。