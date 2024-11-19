RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-哈维尔·米莱参加在里约热内卢举行的 G20 峰会

-总统哈维尔·米莱在美国与唐纳德·特朗普会面，特朗普告诉他：“你做得非常出色”

-阿根廷在联合国投票反对有关女童权利的决议

-政府撤销前总统CFK的退休金

-经过数周的冲突和关闭公司的威胁后，阿根廷航空公司宣布与飞行员达成协议

-Bizarrap 和其他阿根廷艺术家赢得拉丁格莱美奖

-体育：在亚松森阿根廷2-1不敌巴拉圭

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歌曲：Charly Garcia - De Dos Por Tres

新闻的详细内容：

哈维尔·米莱 (Javier Milei) 参加在里约热内卢举行的 G20 峰会

阿根廷总统哈维尔·米莱在里约热内卢参加 G20 峰会。在与卢拉·达席尔瓦进行了冷淡的问候并参加了国家元首全体会议之后，总统的议程重点是他与世界银行行长阿贾伊·班加的私人会晤。与此同时，周二，与中国领导人习近平的双边会谈尤为引人注目。

哈维尔·米莱于周日抵达里约热内卢，并于周一开始他在 G20 峰会上的正式议程，该峰会汇聚了世界主要领导人。

阿根廷总统全天参加了国家元首全体会议，他们在会议上就战胜饥饿和贫困以及全球治理机构改革等主题发表了讲话。此外，他还分享了工作午餐，并在峰会上拍摄了合影。

下午，米莱与世界银行行长阿贾伊·班加 (Ajay Banga) 举行私人会议，讨论经济方面的问题。

总统于周二与中国领导人习近平，印度总理纳伦德拉·莫迪以及国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 (Kristalina Georgieva) 会晤。

···

总统哈维尔·米莱在美国会见了唐纳德·特朗普，特朗普赞扬了他对阿根廷的治理。

在佛罗里达州海湖庄园的共和党人官邸举行的一场盛大活动期间，美国当选总统告诉米莱：“我要祝贺你所做的让阿根廷再次伟大的工作。”

特朗普在讲话中表示：“你们如何修复自己的国家，这真是令人难以置信，我很荣幸你们来到这里。”

米莱成为特朗普自赢得选举以来首位与其会见的国家元首。

媒体发布了两人在海湖庄园的照片，总统的妹妹、总统府秘书长卡琳娜·米莱也参与其中。

照片中出现的还有特斯拉的所有者埃隆·马斯克，这位大亨将参与特朗普的政府。

米莱还在晚会上发表讲话，祝贺这位共和党人即将重返白宫。

此外，他还重新表述了卡尔·马克思 1848 年的名言：“一个幽灵走遍世界，自由的幽灵”。

在返回布宜诺斯艾利斯之前，总统在保守党政治行动会议（CPAC）上发表讲话。

政府取消了CFK因担任总统而享有的特殊退休金待遇。

还取消了克里斯蒂娜已故丈夫、前总统内斯托·基什内尔的养老金。

在司法部门确认对前国家元首的腐败定罪一天后，玫瑰宫采取了这项措施。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼宣布，这将意味着国家每月节省超过 2000 万比索，约合 2 万美元。

克里斯蒂娜·基什内尔则谴责这一决定，并指责总统米莱是“小独裁者”。

她认为，行政部门不应在司法部门规定的处罚基础上制定额外的处罚措施。

这位前总统声称自己是无辜的，声称自己是受害者，并坚称自己是在没有证据的情况下被定罪。

近日，阿根廷在联合国投票否决一项有关土著人民权利的决议。

阿根廷是唯一投票反对“消除针对妇女和女童一切形式暴力”倡议的国家。

该提案以 170 票赞成、13 票弃权获得通过。

在布宜诺斯艾利斯，阿根廷的立场受到了前总统毛里西奥·马克里领导的PRO党的批评。

尽管马克里的政治力量总体上一直支持着米莱政府，但这次，他们在社交网络上指责称：“外交政策应该具有战略眼光，优先考虑国家利益”。

外交部上周还撤回了在阿塞拜疆巴库举行的联合国气候变化大会代表团。

米莱总统多次表达了他对全球变暖的怀疑，他将这一问题纳入了他所谓的“文化马克思主义”之中。

他反对联合国的多项倡议和计划，例如所谓的“2030年议程”，对他来说，这些是左派的倡议和计划。

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经过几周的冲突后，国有阿根廷航空公司宣布与飞行员工会达成协议。

该公司报告称，工会接受了 16% 的加薪，并减少了政府认为过高的几项额外待遇。

航空公司在一份声明中表示，冲突已经解决，该协议“将提高公司的生产力”。

此外，消息还说：“将限制超出行业标准的待遇。”

由于涨薪要求，飞行员进行了多次罢工，导致大量航班被取消。

上周，米莱政府警告称，如果争端得不到解决，将推进航空公司的私有化或将其彻底关闭。

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几位阿根廷艺术家获得拉丁格莱美奖。

其中最引人注目的是内西·佩卢索，他凭借《Grasa》赢得了“长版音乐录影带”类别的奖项。

他还凭借《我失去青春的那一天》获得了最佳另类歌曲奖。

索莱达·帕斯托鲁蒂凭借与莉拉·唐斯和尼娜·帕斯托里录制的《Raíz》获得了最佳民俗专辑奖。

与此同时，Trueno 凭借《Tranky Funky》赢得了最佳城市融合/表演奖。

此外，著名制作人兼DJ BZRP荣获“最佳拉丁音乐电子表演”小金人。

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体育

阿根廷足球队在2026年世界杯预选赛中负于巴拉圭。

比赛开始时，国家队在亚松森凭借劳塔罗·马丁内斯的进球领先，但安东尼奥·萨纳布里亚扳平了比分。

下半场一开始，奥马尔·阿尔德雷特的头球为主队取得领先。

失利后，阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡洛尼在新闻发布会上表示对裁判不满。

同样，他承认阿根廷队“在下半场创造了很少的进球机会”。

但这位教练表示，他希望在接下来的比赛中“重返正途”。

凭借该成绩，阿根廷积22分继续领跑积分榜。