RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana / Julio Sosa – Rencor / Charly García – De mi pseudo

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-根据官方数据，通胀率降至三年来最低水平

-一位科技企业家被任命为新任阿根廷驻美国大使

-限制总统法令的法案没有在国会取得进展

-暴风雨和地震发生后，俄罗斯紧急事务部长前往古巴

-舞蹈家胡里奥·博卡成为布宜诺斯艾利斯科隆剧院新任院长

-体育：后卫利桑德罗·马丁内斯不参加阿根廷队接下来的预选赛

根据官方数据，阿根廷的通货膨胀率降至三年来的最低水平。

根据官方统计机构INDEC的数据，10月份物价上涨率为2.7%。

这是自 2021 年 11 月以来的最低数字，当时的通胀率为 2.5%。

根据这些数字，2024 年迄今为止的通货膨胀率约为 107%。

哈维尔·米莱总统对这一数字表示庆祝，并将其归因于政府的经济政策，特别是削减公共支出的政策。

他还保证贫困人口正在减少，目前已低于 50%。

总统周二在布宜诺斯艾利斯的商业论坛上发表讲话时表示了这一点。

在此背景下，米莱预计，如果通胀继续下降，对美元的限制将在几个月内取消。

米莱总统与唐纳德·特朗普联系，祝贺他在 11 月 5 日的选举中获胜。

总统府发言人曼努埃尔·阿多尼在社交网络上报道了这一消息。

据该官员称，这位美国人在电话中对米莱说：“你是我最喜欢的总统。”

阿多尼没有确认阿根廷总统是否会在美国当选总统就职前与其会面。

但据一些消息来源推测，米莱和特朗普本周在佛罗里达州相遇。

这次会面将在棕榈滩举行的保守派会议的框架内进行，阿根廷总统作为客人前往参加。

外交部确认一位科技企业家担任新任驻华盛顿大使。

亚历杭德罗·奥克森福德曾就读于哈佛大学，大约 20 年前创立了多个在线销售门户网站，在拉丁美洲拥有数百万用户。

奥克森福德在他的社交网络上表示，他有信心“让阿根廷在美国和世界上的地位越来越具有优势”。

限制总统法令的法案未能在国会取得进展。

反对派的提议未达到在众议院辩论所需的法定人数。

前总统毛里西奥·马克里的党派曾预计不会支持这一倡议。

一些庇隆主义立法者也不表示支持，因此该提案被终止。

反对派的这一法案试图限制米莱总统使用法令，特别是在获取外债方面。

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由于古巴遭受飓风和地震袭击，俄罗斯紧急事务部长亚历山大·库伦科夫前往古巴。

一系列停电后，引发了该岛针对总统米格尔·迪亚斯·卡内尔政府的抗议。

几天前，古巴遭受飓风“奥斯卡”和“拉斐尔”袭击，造成八人死亡，电力系统和农业也遭到破坏。

此外，上周日该国南部发生了两次强烈地震，影响了房屋和基础设施。

舞蹈家胡里奥·博卡上任布宜诺斯艾利斯科隆剧院新任院长一职，该剧院是世界上最重要的剧院之一。

上任时，这位艺术家表示：“我有很多东西可以回馈剧院，剧院也有很多东西可以回馈我。”

布宜诺斯艾利斯市长豪尔赫·马克里参加了此次活动。

博卡出生于 1967 年，14 岁时进入科隆剧院。

1985年获莫斯科国际比赛金奖。

随后，受米哈伊尔·巴里什尼科夫的邀请，他加入了美国国家芭蕾舞剧院，并在那里呆了20年。

2010年至2018年期间，他担任乌拉圭国家芭蕾舞团的领导。

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体育

由于受伤，后卫利桑德罗·马丁内斯不参加阿根廷国家队接下来的预选赛。

这名曼联球员将无法参加巴拉圭和下周二主场迎战秘鲁的比赛。

据阿根廷足协消息，马丁内斯由来自法国朗斯竞技俱乐部的球员法昆多·梅迪纳接替。