RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Julio Sosa - En esta tarde gris / Alejandro Lerner – Volver empezar / El Espejo

...................

-阿根廷政府抗议英国军机降落巴西

-阿根廷是唯一在联合国投票反对土著权利决议的国家

-哥伦比亚：最高法院要求民族解放军游击队因洪水停战

-秘鲁准备主办太平洋峰会，习近平和乔·拜登将出席

-总理被解职后，人们担心海地会发生更多暴力事件

-体育：在梅西的带领下，阿根廷国家队开始训练，准备在预选赛中对阵巴拉圭

阿根廷政府就军机降落巴西向英国提出抗议。

外交部报告称，这一担忧已传达至伦敦。

在官方声明中，重申了“阿根廷捍卫其对该群岛主权的决心”。

同样，布宜诺斯艾利斯重申“愿意进行建设性对话，以找到公平、和平和最终的解决方案”来解决马尔维纳斯群岛争端。

据报道，上周末，来自英国的五架战斗机和两架空客飞机降落在巴西里约热内卢的加利昂空军基地。

这次军事行动是在英国武装部队部长卢克·波拉德几天前访问这些岛屿的背景下发生的。

阿根廷是唯一对联合国有关原住民权利的决议投反对票的国家。

玻利维亚、多米尼加、利比里亚等国推动的倡议得到了联合国169个成员国中161个的支持。

与此同时，七个代表团投了弃权票，只有一个代表团投了反对票：这就是阿根廷。

该决议旨在加强国际社会对保护土著社区权利的承诺。

它旨在改善土著社区诉诸司法的机会，深化环境保护并保护他们的文化和语言。

阿根廷新任外长杰拉尔多·沃特海因(Gerardo Werthein)上任以来首次投反对票。

他接替戴安娜·蒙迪诺，蒙迪诺因在联合国投票反对对古巴的禁运而被哈维尔·米莱总统撤职。

在海地，人们担心总理加里·科尼尔被解职后暴力活动可能会死灰复燃。

他被多党组成的过渡总统委员会罢免，该委员会试图在这个加勒比国家经历了几年的混乱后恢复秩序。

该机构因康尼尔拒绝对他的政府团队进行一些改变而将其免职。

但前总理谴责对他的解职是违宪的。

委员会任命商人阿利克斯·迪迪埃·菲尔斯·艾梅接替他。

政治危机无助于海地的安全局势。

从这个意义上说，犯罪团伙控制着重要的领土，包括首都太子港的地区。

最近几周，由肯尼亚领导的国际特遣队开始与当地警方合作打击犯罪团伙。

秘鲁准备主办新的亚太经合组织峰会，该峰会将太平洋国家聚集在一起。

13000 名警察维持11 月 14 日至 16 日在首都利马举行的会议的安全。

出席此次活动的领导人还包括美国乔·拜登和中国习近平。

秘鲁总统迪娜·博卢阿特的政府在峰会期间颁布了在首都进行虚拟课程和远程办公的法令，以避免人群聚集。

除当地安全部队外，秘鲁国会授权入境的约600名美军人员也将参加此次行动。

哥伦比亚最高法院要求民族解放军游击队允许向受降雨和洪水影响的人们提供援助。

最高法院要求叛乱分子暂停在乔科、拉瓜希拉和波哥大的行动，以允许人道主义援助进入。

法院在一份声明中表示：“生活在这片领土上的哥伦比亚人需要紧急关注。”

由于气候灾难，古斯塔沃·佩特罗总统宣布全国进入紧急状态。

他的政府已经在与民族解放军（ELN）谈判和平协议。______________________________________________________

体育

阿根廷国家队开始为接下来对阵巴拉圭和秘鲁的预选赛进行训练。

11日，国家队在布宜诺斯艾利斯开始备战，队长莱昂内尔·梅西也参与其中。

本周四，世界冠军将在亚松森拜访由阿根廷人古斯塔沃·阿尔法罗率领的巴拉圭队。

该场比赛五天后，国家队将在博卡球场迎战秘鲁队。

阿根廷积22分，成为2026年美国-墨西哥-加拿大世界杯预选赛中唯一领先的球队。