RAE华语节目 (请点击阅读)

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-El presidente Javier Milei fue distinguido en EEUU por su apoyo a Israel

-哈维尔·米莱总统因对以色列的支持而在美国受到表彰

-布宜诺斯艾利斯：警方使用催泪瓦斯和水炮车驱散示威人群

-美洲国家组织谴责厄瓜多尔警察入侵墨西哥大使馆

-哥伦比亚首都波哥大实行定量供水

-尼加拉瓜政府关闭驻柏林大使馆

-体育：南美杯，竞技队主场击败巴西的布拉甘蒂诺队

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哈维尔·米莱总统在迈阿密开始对美国访问，，他因对以色列的支持10日受到表彰。

在佛罗里达州这座城市的一座犹太教堂里，总统接受了“国际光明大使”奖。

与米莱同行的有他的妹妹、总统府秘书长卡琳娜·米莱，她也获得了同样的认可。

国家元首继续美国之行，12日与美洲开发银行（IDB）行长伊兰·戈德法因会面。

他还向佛罗里达国际大学的学生发表演讲。

米莱随后前往德克萨斯州，在那里他参观特斯拉工厂并会见其首席执行官埃隆·马斯克。

官方消息人士预计，米莱和马斯克将讨论在阿根廷投资汽车和通信领域的可能性。

总统的行程将继续前往丹麦，他将在那里会见首相梅特·弗雷德里克森。

双方将签署为阿根廷空军购买F16战机的协议。

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在布宜诺斯艾利斯，警察驱散了首都市中心的示威人群。

这次抗议活动是由社会运动组织的，他们要求人力资本部接见他们和为贫困社区的施粥处和社区中心提供更多援助。

在此背景下，抗议者扰乱了布宜诺斯艾利斯市七月九日大街的交通。

随后，当地警方采取行动，使用催泪瓦斯和水炮车恢复交通秩序。

据当地政府消息人士称，一些参加抗议活动的人向安全部队投掷石块。

据官方消息，事件中约有10人被拘留，多人受伤，其中包括两名穿制服的警察。

驱逐事件发生后，布宜诺斯艾利斯市长豪尔赫·马克里赞扬了警方的行动，并在社交网络上表示：“没有人可以凌驾于法律之上。”

内政部长吉列尔莫·弗朗科斯在接受采访时谴责社会组织希望通过这些抗议活动造成不稳定。

他保证这些团体“正在寻找死亡或重伤者”，以便追究政府的责任。

与此同时，抗议者西尔维娅·萨拉维亚告诉媒体，抗议活动是“和平的”，警察在人力资本部即将接待他们时出场。

萨拉维亚说：“我已经有一段时间没有经历过这样的镇压了。 他们直接来袭击”。

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美洲国家组织谴责厄瓜多尔警察入侵墨西哥驻基多大使馆。

该大陆组织的29名成员谴责了上周五对大使馆的袭击。

根据美洲国家组织华盛顿总部投票通过的决议，这一行为违反了《维也纳外交关系公约》。

根据该条约，使馆享有不可侵犯权。

厄瓜多尔警方强行闯入墨西哥大使馆逮捕厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯（Jorge Glas），他自去年12月以来一直在墨西哥使馆避难。

这名前官员被判犯有腐败罪，但他保证，他因申请并获得庇护身份而受到政治迫害。

据厄瓜多尔当局称，格拉斯没有资格获得庇护，因为他犯下了普通罪行。

基多在美洲国家组织为其闯入大使馆的决定进行了辩护，声称前副总统有逃跑的风险。________________________________________________________

哥伦比亚首都波哥大面临严重干旱，因此从11日开始实行限量供水。

总统古斯塔沃·佩特罗在社交网络上警告说：“波哥大居民感受到的炎热被称为气候危机。”

这种现象X 解释说： “耗尽了液态水。 这是不可预测的，未来几年情况会变得越来越糟。”

波哥大当局警告说，供应水的水库已处于 20 世纪 80 年代以来的最低水位。

他们认识到，近年来的房地产扩张没有考虑到水资源的可用性。

波哥大政府建议民众减少每周洗澡的次数，甚至呼吁夫妻一起洗澡。

他们还要求不要清洗建筑物外墙、人行道或汽车。

官员警告说，水库的情况也可能影响能源生产。

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据德国之声网报道，尼加拉瓜政府下令关闭其驻柏林大使馆。

马那瓜在做出这一决定之前，曾向国际法院谴责德国涉嫌参与所谓的加沙“种族灭绝”。

之前，这一中美洲国家要求德国政府立即停止向以色列供应武器。

柏林则在法庭上否认了尼加拉瓜的指控，并坚称欧洲国家自身的历史解释了其对以色列安全的承诺。___________________________________________________

体育

南美杯上，竞技俱乐部发挥出高水平，主场3-0击败巴西的布拉甘蒂诺队。

凭借这一成绩，阿韦亚内达队在本次比赛G组中排名第一。

在另一场洲际锦标赛南美解放者杯中，塔勒雷斯·德科尔多瓦队在厄瓜多尔以2-2战平巴塞罗那队。

同样在那个南美国家，圣洛伦索队以 2-0 不敌山谷独立队。

在巴西，罗萨里奥中央队也被米内罗竞技队以2-1击败。