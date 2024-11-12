RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor / Gardel – Me da pena confesarlo

...................

-意大利总理乔治亚·梅洛尼确认下周将访问阿根廷

-玻利维亚司法机构确认取消埃沃·莫拉莱斯的总统候选人资格

-哥伦比亚政府宣布进入洪水紧急状态

-古巴发生两次地震，但没有海啸警报

-阿根廷政府放松对邮政的管制

-体育：竞技和河床获胜

意大利政府确认总理乔治亚·梅洛尼将于下周访问阿根廷。

意大利政府首脑将于 11 月 20 日星期三抵达布宜诺斯艾利斯，并计划与总统哈维尔·米莱会面。

梅洛尼将在参加里约热内卢举行的二十国集团峰会后来到阿根廷。

米莱和意大利政府首脑今年已经会面两次：二月在罗马，六月在巴里。

在玻利维亚，司法部门证实前总统埃沃·莫拉莱斯将无法成为明年选举的候选人。

这是由多民族宪法法院做出的裁决，认为前总统已经达到任期限制。

莫拉莱斯在 2005 年至 2019 年间三次统治了这个安第斯国家，后来在政变中被推翻。

但他的追随者要求他能够参加选举，这就是他们一直在进行抗议和设置路障的原因。

他们还要求取消对前总统提出的性侵指控，他们认为这是对莫拉莱斯的政治迫害。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗宣布，由于降雨和洪水，全国陷入灾难。

首都波哥大长期干旱导致水资源和配给短缺。

强降雨主要影响拉瓜希拉省、桑坦德省、乔科省、威拉省和考卡省。

据当地媒体报道，桑坦德一名妇女在洪灾中身亡。

据官方报告称，乔科有 3 万个家庭受到影响，近 1.5 万公顷农作物被水淹没。

周日，古巴南部发生了两次地震，但没有人员伤亡或物质损失的报告。

根据美国地质调查局的报告，第一次为里氏 5.9 级，第二次为 6.8 级。

据该消息来源称，震中位于23.5公里深处，距离海岸约40公里。

据古巴报纸《格拉玛》报道，整个岛屿都有震感。

国家政府将放松对邮政服务的管制，该服务迄今为止由国营公司阿根廷邮政负责。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼在他的 X 账户上预计本周日会报道这一消息，但没有提供更多细节。

这位官员解释说：“通过这项措施，我们将在邮政事务中实现更多的竞争、更大的数字化和更好的安全性。”

根据六月批准的《基本法》，邮政局被排除在要私有化的公司名单之外。

阿根廷邮政在全国设有1400个办事处，共有约12000名员工。

除了信件之外，该公司还负责选举期间的后勤工作。_______________________________________________

体育

还剩五场比赛，贝莱斯·萨斯菲尔德继续领跑甲级足球锦标赛，但少了一场比赛。布宜诺斯艾利斯队积 42 分。

飓风队以 1-0 击败了独立队，并像贝莱斯一样拥有 42 分，尽管贝莱斯还需要展开一场比赛。

竞技队以 2-1 击败独立里瓦达维亚队，获得 39 分，而河床队以 3-0 击败巴拉卡斯中央队，获得 38 分。

博卡青年2-0击败萨米恩托，时隔6个月首次作为客队获胜。