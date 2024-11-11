RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：No te Enamores Nunca de Aquel Marinero Bengalí/Joaquín Sabina – No puedo enamorarme de tí/Soda Stereo – Tratame suavemente

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-总统哈维尔·米莱宣布“经济衰退已经结束”，阿根廷“开始成长”

-在罢工和工会冲突中，政府放宽了机场行李管制

-委内瑞拉请求国际刑警组织逮捕在西班牙寻求庇护的该国反对派前总统候选人冈萨雷斯·乌鲁蒂亚

-哥伦比亚政府与ELN游击队同意恢复和平谈判

-阿根廷司法机构因利亚姆·佩恩之死起诉三个人

-体育：贝莱斯萨斯菲尔德获胜，巩固了优势，距离获得冠军越来越近___________________________________________

对于总统哈维尔·米莱来说：“阿根廷的经济衰退已经结束，国家已经开始成长。”

这是他在布宜诺斯艾利斯商会发表演讲时说的。

正如他所说：“今天我很自豪地说，痛苦的时期已经结束，我们即将离开沙漠。”

他补充道：“我要感谢你们这一年来所做的努力。”

对于总统来说，从现在开始，阿根廷经济一天一天好起来，并表示工资实际购买力每月增长3.5%。

米莱在讲话中还透露，他的放松国家管制部长费德里科·斯特辛格正在与大亨埃隆·马斯克接触。

据媒体报道，特斯拉首席执行官将加入唐纳德·特朗普政府，目的是减少公共支出。

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阿根廷司法系统对 10 月 16 日在布宜诺斯艾利斯发生的英国歌手利亚姆·佩恩之死指控三个人。

前 One Direction 乐队成员从巴勒莫附近一家酒店的阳台坠落身亡。

其中一名被告是佩恩在布宜诺斯艾利斯逗留期间陪同他的一名男子。

检方还指控一名酒店员工和一名第三方，即一名涉嫌毒品销售者。

根据尸检结果，这位英国音乐家在死前服用了大量药物。

佩恩的遗体已被运回英国。_______________________________________________________

米莱政府放松了对机场行李服务的管制。

在与国营公司 Intercargo 工人发生冲突的背景下总统发言人曼努埃尔·阿多尼宣布了这一措施。

直到7日，这家公司还是唯一一家可携带行李箱上下飞机的公司。

玫瑰宫做出这一决定之前，发生了一系列罢工，导致航班延误、航班取消和乘客滞留。

委内瑞拉请求国际刑警组织抓捕前总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚。

委内瑞拉检察官办公室在一份文件中报道了这一点，反对派领导人被指控煽动“不遵守法律”等罪名。

自10月起流亡西班牙的冈萨雷斯·乌鲁蒂亚谴责了该国向国际刑警组织提出的提议，并在社交网络上将其描述为另一次尼古拉斯·马杜罗政府的袭击。

这位前总统候选人被认为是 7 月 28 日选举的获胜者。

委内瑞拉选举当局确定马杜罗连任，这一结果得到了一些国家政府的认可。

哥伦比亚政府与民族解放军游击队同意恢复和平谈判。

经过在委内瑞拉加拉加斯举行的五天会谈后，各方代表达成谅解，将于11月19日至25日重新开启对话桌。

双方在社交网络上发布的联合声明中表示，会议地点尚未确定。

古斯塔沃·佩特罗政府与民族解放军之间的谈判于 2022 年开始。

但他们多次因停火问题上的分歧而中断。

与民族解放军游击队的对话是佩特罗推动的“全面和平”计划的一部分。

总统寻求签署一份与 2016 年导致哥伦比亚曾经最大的游击队哥伦比亚革命武装力量解散同样的协议。____________________________________________________________

体育

2024年职业联赛第21场比赛，贝莱斯主场1-0战胜蒂格雷。

凭借这一成绩，布宜诺斯艾利斯队巩固了作为本届赛事唯一榜首的优势，还剩四场比赛。

贝莱斯积 42 分，飓风积 39 分，竞技积 34 分排名第三。

在7日进行的其他比赛中，塔勒雷斯主场2-1不敌拉努斯，防守与正义队2-1击败阿根廷青年队，普拉滕斯和列斯特拉体育队均没有进球。