RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Caballeros de la Quema – Avanti morocha/Mercedes – Rosarito Vera/Charly García – Me siento mucho mejor

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-据阿根廷媒体报道，总统米莱将在特朗普就职前与其在美国会见

-由于工会冲突，玫瑰宫威胁关闭国有航空公司

-美国政府支持阿根廷YPF国有化一案

-阿根廷肉类出口增长，但国内消费却直线下降

-厄瓜多尔停电：担心发电机产生污染

-体育：博卡在费尔南多·加戈执教下首次获胜

据信息库（Infobae）网站报道，总统哈维尔·米莱将前往美国在唐纳德·特朗普就职前与其会面。

阿根廷总统第一时间祝贺美国共和党总统候选人赢得选举。

据消息人士透露，米莱将前往当选总统位于佛罗里达州棕榈滩的家中拜访他。

今年，他们已经在纽约的一次活动中相遇，并互相称赞。_________________________________________________

由于工会冲突，国家政府威胁要关闭阿根廷航空公司。

据 TN 新闻频道报道，一名高级官员报告说，工会被要求在周五之前解决纠纷并使公司正常运作。

消息人士称，否则，将启动关闭该航空公司的程序。

多日来，飞行员和其他航空工作人员举行争取更高工资的罢工。

本周，机场行李管理公司 Intercargo 工人的罢工加剧了与总统府的紧张关系。

由于罢工措施，众多乘客滞留在布宜诺斯艾利斯机场航站楼，部分飞机停在跑道上。

工会辩称，此次罢工是为了反对无理解雇一名员工。___________________________________________________________

美国政府支持阿根廷提起石油公司YPF国有化诉讼。

美国司法部要求司法部门不要按照发起诉讼的两家投资基金的要求扣押这家阿根廷公司的资产。

该请求已提交给纽约南区法院法官 Loretta Preska。

这名法官负责布宜诺斯艾利斯与投资基金Burford和Eton Capital之间的诉讼。

他们向阿根廷政府索要160亿美元的赔偿。

YPF国有化发生于 2012 年，当时正值前总统 CFK 执政期间。

美国司法部表示，原告的要求“违反了美国的主权豁免规则”。____________________________________

据米莱政府称，牛肉出口量创近 60 年来最高水平。

1月至9月期间，出口量近70万吨，价值21.22亿美元。

农业部的一份报告反映了这一数字，该报告强调了对美国，智利，以色列，欧盟和中国出口量的增长。

但国内肉类消费却持续下降。

根据行业商会 CICCRA 的数据，今年到目前为止，与 2023 年相比，下降了 11% 以上。

据该消息人士称，阿根廷的人均年消费量降至 46.8 公斤，为近三十年来的最低水平。___________________________________________________________

厄瓜多尔能源危机仍在继续，现在又增加了一个问题：发电机造成的污染。

根据一项研究，这些设备是造成基多一氧化碳水平显着增加的原因。

根据美洲大学的报告，首都空气中这种气体的含量增加了一倍。

该文件认为，这是由于“普遍依赖柴油发电机”。

报告还对二氧化硫排放量的增长发出了警告。

由于长期干旱影响了水力发电厂的生产，厄瓜多尔自九月以来一直陷入能源危机。

为此，丹尼尔·诺博亚总统的政府开始实施限电措施来解决电力短缺问题。

据厄瓜多尔媒体报道，有些停电可持续长达 14 小时。

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体育

博卡青年队自费尔南多·加戈担任主帅以来首次获胜。

布宜诺斯艾利斯队主场4比1击败戈多伊·克鲁斯。

河床队则以客队身份在科尔多瓦以 3-2 击败了学院队。

同样在当地锦标赛中，竞技队以 2-0 击败中央营房队。