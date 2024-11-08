RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Soda Stereo – Corazón delator/Miguel Bose – Si tu no vuelves /Gardel – Aquellas cartas

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-哈维尔·米莱总统祝贺唐纳德·特朗普在美国大选中获胜

-据英国《金融时报》报道，阿根廷将面临一波债务诉讼潮

-墨西哥城堕胎合法化项目取得进展

-萨尔瓦多：议会再次延长自2023年3月起生效的紧急状态

-宣布巴塔哥尼亚新页岩气矿床取得积极成果

- 体育：足球锦标赛落下帷幕________________________________________________________

唐纳德·特朗普在美国大选中获胜，阿根廷总统哈维尔·米莱向他表示祝贺。

阿根廷总统在社交网络上对这位共和党人说：“祝贺你取得了巨大的选举胜利。”

米莱继续说道：“让美国再次伟大。你知道你可以信赖阿根廷来完成你的任务。”

在临近清点选票接近尾声的时候，特朗普以 277 名选民的支持宣布自己赢得选举。

英国《金融时报》认为，阿根廷将在国际法庭上面临“海啸般投诉的浪潮”。

据英文报纸报道，诉讼浪潮是由于没收和外债造成的。

本周发表的文章称：“美国和欧洲的法院正在对前几届政府的决定提起诉讼。”

该说明指出：“原告正在向米莱政府施压，要求其进行谈判”。

据英国《金融时报》报道，如果裁决对阿根廷不利，阿根廷可能需要支付高达310亿美元的赔偿金。

原因之一是 2012 年 YPF 石油公司和 2008 年阿根廷航空公司被国有化。

此外，还有因债务债券支付方式变更而提起的诉讼。___________________________________________________________

墨西哥城国会推进了一项堕胎合法化的项目。

该举措可以中断长达 12 周的妊娠。

如果这一倡议获得批准，所有妇女都可以在任何健康中心请求中断妊娠。

提案获得委员会批准进行讨论，现在将在众议院进行辩论。

最高法院于 2021 年在全国范围内将堕胎合法化，但这一决定必须由各州议会监管。

到目前为止，北美国家31个选区中的15个选区的立法机构已经这样做了。

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萨尔瓦多，国会再次延长了自 2023 年 3 月起生效的紧急状态，以打击帮派或“黑帮”。

一波凶杀案发生后，立法议会批准了总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 要求的该措施第32 次延期。

自这一措施实施以来，已有数万人被捕，其中许多人被关押在戒备森严的监狱中。

国际人权组织谴责了宵禁框架内的侵权行为。

对于立法议会来说，延期是合理的，因为这些团伙“不断进行犯罪活动”。

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据《金融领域（Ambito Financiero）》报纸报道，阿根廷即将拥有另一个页岩气田。就是圣克鲁斯省的 Cañadón Deus 井和 Estancia Campos 井。

对于所引用的消息来源，这些项目将成为一个新的“Vaca Muerta”，指的是内乌肯省的大量矿藏。

圣克鲁斯井由阿根廷资本公司CGC开发，位于一个名为“巴勒莫艾克”的页岩气层中。

圣克鲁斯政府证实，地层中存在碳氢化合物，并且存在超压，这使得压裂能够成功进行。”___________________________________________________

体育

在足球锦标赛的第二十场比赛中，飓风队以 4-2 击败了纽维尔队。

凭借这一成绩，布宜诺斯艾利斯队在多赛一场的情况下登上了积分榜榜首。

体操和击剑队与圣地亚哥德尔埃斯特罗的科尔多瓦中央队0-0 战平，圣洛伦索队和学生队1-1战平。