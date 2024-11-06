RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Diego Torres – La última noche/Maná – Eres mi religión /Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza/Soda Stereo – Corazón delator/ Carlos Gardel – El día que me quieras

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-新外长上任后要求因在联合国投票支持古巴的外交官辞职

-政府为瓦卡穆尔塔新一段天然气管道的启用剪彩，这将使阿根廷停止进口玻利维亚的天然气

-玻利维亚：士兵和警察清除了埃沃·莫拉莱斯支持者设置的路障

-委内瑞拉和伊朗将联合生产光纤

-五月广场母亲米尔塔·德·巴拉瓦莱去世

-一级方程式赛车：阿根廷人佛朗哥·科拉平托荣获十月份最佳超车动作奖

总统哈维尔·米莱主持新任外交部长赫拉尔多·韦尔坦宣誓就任仪式。

这位前驻美国大使接替戴安娜·蒙迪诺，蒙迪诺因在联合国投票支持古巴而不得不离开政府。

米莱要求自他担任总统以来一直陪伴他的外长辞职，因为前外长支持联合国反对美国禁运的决议。

韦尔坦是一名职业兽医，曾担任阿根廷奥委会主席。

上任后，他立即要求蒙迪诺任命的几名官员辞职。

蒙迪诺在联合国投票后，政府宣布进行审计，以查明“捍卫不利于自由的议程”的外交官。

据当地媒体报道，新外长的另一个目标是关闭驻在与阿根廷没有牢固商业联系的国家的大使馆。___________________________________________________________

国家政府启用了一段新的瓦卡穆尔塔天然气管道，这将节省能源进口。

这是一条连接科尔多瓦省拉卡洛塔和蒂奥普吉奥的管道。

该部门能够将天然气从巴塔哥尼亚页岩气田运送到阿根廷的北部。

除科尔多瓦外，天然气管道还将向萨尔塔、胡胡伊、圣地亚哥德尔埃斯特罗、卡塔马卡、拉里奥哈和图库曼省供应燃料。

剪彩典礼由政府首席部长吉列尔莫·弗朗科斯和科尔多瓦省长马丁·拉廖拉主持。

据官方消息，将每年节省从玻利维亚购买天然气约10亿美元。

玻利维亚军队和警察清除了前总统埃沃·莫拉莱斯支持者设置的路障。

这位前总统的支持者已经封锁该国东部圣克鲁斯德拉谢拉的一条道路三周了。

他们要求撤销对莫拉莱斯涉嫌侵犯未成年人的司法指控，莫拉莱斯认为这是“政治迫害”。

但政府报告称，迈拉纳镇的封锁“刚刚被执法部门清除”。

政府部长爱德华多·德尔·卡斯蒂略在社交网络上详细介绍说，约有十人被拘留。

媒体还报道称，抗议者和警察周一在科恰班巴发生冲突，那里也有路障。

莫拉莱斯开始绝食，要求与他的前盟友路易斯·阿尔塞总统的政府进行对话。___________________________________________________________

委内瑞拉和伊朗当局签署了一项在这个南美国家生产光纤的协议。

该协议规定在距离首都加拉加斯 30 公里的拉瓜伊拉建立一家工厂。

这一协议由拉瓜伊拉省长何塞·亚历杭德罗·特兰和伊朗信息技术部长赛义德·萨塔尔·哈希米签署。

据委内瑞拉官员称，该工厂将于 2025 年中期投入运营。___________________________________________________________

在阿根廷，第一批五月广场母亲之一米尔塔·阿库尼亚·德·巴拉瓦莱

去世，享年 99 岁。

1976 年 8 月，她的女儿安娜·玛丽亚被军事独裁政权绑架，当时安娜·玛丽亚 28 岁，并怀有身孕。

从那一刻起，米尔塔就没有停止过寻找她的女儿。

1977 年，巴拉瓦莱是第一批在五月广场集会、要求提供有关失踪事件信息的团体的成员之一。

此外，她还是“五月广场祖母”组织的创始人，该组织致力于寻找被绑架者的孩子，例如安娜·玛丽亚曾刚出生的孩子。

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体育

阿根廷人威廉姆斯车手佛朗哥·科拉平托在上周末因事故而被排出巴西大奖赛之外后获得十月份最佳超车动作奖。

在一级方程式组织的一项民意调查中，大多数人投票支持他在奥斯汀美国大奖赛期间超越西班牙选手费尔南多·阿隆索的动作。