RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：José Larralde – Cosas que pasan/Sting – Ellas bailan solas /La Beriso – Como olvidarme

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-米莱政府撤回联合国驻黎巴嫩特遣队的阿根廷士兵

-据商会称，销售额两年来首次增长

-玻利维亚：前总统埃沃·莫拉莱斯绝食抗议

-第十六届缔约方会议气候变化峰会在哥伦比亚结束，但未达成协议

-反对党UCR谴责对其布宜诺斯艾利斯总部的袭击

-一级方程式赛车：阿根廷车手佛朗哥·科拉平托因事故不得不放弃巴西大奖赛

哈维尔·米莱政府将撤出联合国驻黎巴嫩维和部队联黎部队的阿根廷军人。

《Perfil》报纸上周末对此进行了报道。

联合国驻中东国家临时部队成立于1978年。

阿根廷成员的撤离恰逢米莱总统推动布宜诺斯艾利斯与以色列的结盟。

几天前，总统要求时任外交部长戴安娜·蒙迪诺辞职，因为她投票反对美国对古巴的封锁。

准确地说，唯一支持禁运的国家是美国和以色列。

媒体报道称，新任外交部长杰拉尔多·韦尔坦于周一就职。

直到上周，蒙迪诺的继任者还担任阿根廷驻华盛顿大使馆的负责人。___________________________________________

据阿根廷中型企业商会称，销售额两年来首次增长。

根据最新的 CAME 报告，9 月份环比销售额增长近 3%。

但同一消息来源称，今年到目前为止，成交额下跌13.2%。

米莱总统通过分享众议院议长马丁·梅内姆的帖子来庆祝这一消息。

他表示，中型企业商会的数据意味着“经济衰退已经结束”。_________________________________________

激进公民联盟党 UCR 称其位于布宜诺斯艾利斯的总部遭到袭击。

据该党称，周末有身份不明的人进入破坏他们的大楼，但没有偷走任何东西。

总统米莱对这一投诉提出质疑，并在社交网络上暗示这可能与大学冲突有关。

据总统称，所谓的攻击发生在政府正在推动对大学收到的公共资金的使用情况进行审计之际。

UCR 及其负责人 Martín Lousteau 支持教师和学生增加预算的要求。

玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯开始绝食，要求与路易斯·阿尔塞总统的政府进行对话。

他还要求释放数十名因堵塞路线而被捕的支持者。

他还要求撤销对他涉嫌侵害儿童的司法指控。

莫拉莱斯保证，这一指控是错误的，是伤害他的政治行动的一部分。

阿尔塞则拒绝在抗议继续存在的情况下进行对话，据他说，这正在窒息经济。

总统和他的前盟友之间的争端也围绕着2025年的选举，莫拉莱斯希望成为候选人，尽管司法系统取消了他候选人的资格。

此外，这位前总统还批评现任政府的经济政策，他指责安第斯国家缺乏燃料和美元。

哥伦比亚第 16 届缔约方会议气候变化峰会没有达成任何协议。

聚集在卡利的代表团未能就最终文件达成一致，也没有确定下次会议的日期。

分歧围绕着为环境倡议设立 2000 亿美元基金的提议展开。

巴西和非洲国家的倡议遭到美国、欧盟和日本的否决。

但第十六届缔约方会议成功批准了一项从遗传数据中获益的一揽子计划。

并同意扩大原住民群体对决策的参与。

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体育

阿根廷车手佛朗哥·科拉平托在遭遇事故后不得不放弃巴西大奖赛。

这位威廉姆斯车手在圣保罗一场大雨中发生车祸。

就这样，科拉平托在荷兰人马克斯·维斯塔潘最终获胜的比赛中获得第18名，距离世界冠军仅一步之遥。

贝莱斯·萨斯菲尔德足球队以 1-1 的比分与阿根廷青年队打成平手，并以 3 分的优势继续单独领跑积分榜，比赛即将结束。

博卡青年队0-1不敌拉努斯队，自新任主教练费尔南多·加戈上任以来尚未取得胜利。

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阿根廷巴塔哥尼亚海岸企鹅屠杀事件的历史性审判

至少 176 个麦哲伦企鹅巢穴被反铲毁坏。数十枚破损的企鹅蛋和死去的小企鹅。成年企鹅因对它们的屠杀而惊慌失措，栅栏切断了它们在陆地上的巢穴和它们去大西洋寻找食物之间的路径。

这是针对阿根廷牧场主里卡多·拉雷吉纳的指控，拉雷吉纳在阿根廷巴塔哥尼亚丘布特省拥有世界上最大的麦哲伦企鹅栖息地之一的蓬塔通博自然保护区附近的一块田地。

这是阿根廷首次针对此类罪行、严重破坏环境和虐待动物的口头和公开审判。

检察官办公室表示：“被告损坏的一切都不属于他，不是他的财产。所有私有财产都有道德和法律限制。财产权在这里从未被讨论过，核心问题是动植物不属于被告，它们属于国家和整个社会”。

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内乌肯发现约一亿年前的脚印

一组古生物学家挽救了部分一种海洋爬行动物（来自恐龙时代，俗称翼手龙）的脚印，并正在阿根廷巴塔哥尼亚内乌肯省北部阿瓜达德图科镇监测遗骸。

据报道，这些海洋爬行动物完全适应了公海的生活，看起来与现代鱼类或海豚相似。

脚印在内乌肯盆地地层的岩石中，其历史可以追溯到大约 1 亿年前。

这一发现发表在学术期刊《古地理学》、《古气候学》、《古生态学》上。

一些脚印包括至少 21 个孤立的手印和 4 个脚印。印有三个手指的痕迹，并显示出明显的不对称性，而脚印则显示出三个手指的印记，形状近似矩形至三角形。

将它们与在世界不同地区发现的其他翼龙足迹进行比较后，我们可以认识到，所研究的翼龙足迹原则上具有独特的形态。