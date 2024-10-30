RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Diego Torres – Iguales / Chaqueño Palavecino –Amor Salvaje/Raly Barrionuevo, Lito Vitale– Pescador de hombres/Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana/ Tamara Castro – Zamba de amor en vuelo

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-外长戴安娜·蒙迪诺重申恢复阿根廷飞往马尔维纳斯群岛航班的意向

-交通工会宣布30日和31日举行罢工反对总统米莱的政策

-厄瓜多尔因能源危机向哥伦比亚寻求帮助

-玻利维亚政府否认前总统埃沃·莫拉莱斯是暗杀企图的受害者

-阿根廷停止印制本国纸币

-体育：阿根廷人埃米利亚诺·马丁内斯连续第二年荣获“年度最佳门将”奖

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺告诉英国《金融时报》：恢复马尔维纳斯群岛和科尔多瓦市之间航班的条件已经具备。

2019 年至 2020 年间，智利拉丁美洲航空公司运营从巴西圣保罗出发的航班，每月经停科尔多瓦。

由于伦敦与前总统阿尔贝托·费尔南德斯政府之间的紧张关系，该航班在大流行期间中断，并且没有恢复。

但随着哈维尔·米莱 上任以来，阿英关系得到改善。

在此背景下，蒙迪诺和英国外长戴维·拉米于9月在纽约会面并同意恢复航班。

他们还决定为阿英马岛战争士兵的家人安排一次前往达尔文公墓的旅行，那里埋葬着 1982 年战争中阵亡者的遗体。

蒙迪诺告诉英国《金融时报》：“马尔维纳斯群岛现在是、将来也永远是阿根廷的。大陆和岛屿应该有更好的联系”。

运输工会于30日和31日举行罢工，反对米莱的政策。

周三没有飞机、出租车、地铁或船只，但将运营公交服务。

司机则于周四罢工 24 小时。

30日，政府工作人员也加入该措施。

汇集这一行业工会的运输委员会表示，罢工是“由于工资购买力下降”。

他们还谴责玫瑰宫推动的私有化项目，例如会影响国有阿根廷航空公司的私有化项目。

卡车司机工会的巴勃罗·莫亚诺说：“现在不是与政府对话的时候。我们必须面对他们，因为他们不听取投诉”。

与此同时，由于缺乏加薪协议，公共汽车司机于周四抗议。

与此同时，运输雇主表示，由于国家的经济形势，他们不会提高工资。

米莱政府谴责了这一强制措施，TN频道援引一位官员的话称：“没有理由抗议”。

同一消息人士称，罢工背后“是工会为难人们”。

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由于厄瓜多尔正在经历能源危机，每天停电长达 14 小时，该国向哥伦比亚寻求帮助。

在接受采访时，厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚向哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗寻求帮助应对这一情况。

周二，两国领导人在哥伦比亚卡利联合国 COP16 全球变暖峰会框架内举行会议。

诺博亚对哥伦比亚总统说：“我们将非常感谢您的帮助”。

哥伦比亚总统则在社交网络上表示，现在是“拉丁美洲所有兄弟人民向厄瓜多尔表示声援的时候了”。

厄瓜多尔当局解释说，这场危机是由于60年来最严重的干旱造成的，这场干旱影响了几乎产生该国所有能源的水力发电厂。

玻利维亚政府对前总统埃沃·莫拉莱斯有关针对他的暗杀企图的投诉提出质疑。

在新闻发布会上，政府部长爱德华多·卡斯蒂略表示：“莫拉莱斯先生，没有人相信你表演的戏剧。”

该官员甚至指责前总统想要杀死一名警察。

上周日，这位前国家元首保证，他乘坐的车辆前往科恰班巴市的一家电台演播室时遭到枪击。

但卡斯蒂略表示，莫拉莱斯车队的警察因拒绝减速而遭到枪击。________________________________________________

阿根廷自 19 世纪末以来首次停止印刷本国纸币。

米莱政府下令造币厂停止铸造法定货币，只生产车辆牌照和文件。

据当地媒体报道，政府做出这一决定是因为无法及时提供 1000 和 2000 比索的钞票。

这些纸币面额较低，大约在 1 到 2 美元之间。

价值较高的，比如一万比索的，都是在国外印刷的，主要是在中国。

据周二媒体报道，造币厂当局通知工作人员，他们将不得不休假。

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体育

阿根廷人埃米利亚诺·“迪布”·马丁内斯连续第二年荣获世界最佳门将奖。

在巴黎举行的金球奖颁奖典礼上，这位阿根廷国家队和阿斯顿维拉球员被授予雅辛奖杯，西班牙人罗德里获得金球奖。

迪布从他的同胞、国家队队友劳塔罗·马丁内斯手中接过了小雕像。

劳塔罗·马丁内斯，这位国际米兰前锋在金球奖上排名第七。

出生于马德普拉塔的门将迪布在晚会上保证，他的个人成就是集体努力的结果。

他将雅辛奖献给了他的队友们和教练。

迪布说：“对我来说唯一重要的是球队、阿斯顿维拉和国家队。我每天都在努力达到这个水平”。

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南美国家阿根廷的消息：

乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 将来阿根廷会见总统哈维尔·米莱 (Javier Milei)

意大利总理乔治亚·梅洛尼将于11月19日至20日访问阿根廷，阿根廷政府对意大利可能宣布的投资抱有期待。此外，她还将与哈维尔·米莱总统举行双边会晤。

意大利总理将在参加里约热内卢二十国集团峰会后途经阿根廷，阿根廷总统也将出席峰会。

这将是米莱和梅洛尼今年在联合国大会框架内举行的第三次会议，此前，他们在意大利举行了两次会议，在美国举行了一次会议。

右翼领导人之间的会晤将在美国大选两周后举行，民主党人卡马拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将于11月5 日举行选举。

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西班牙再次任命驻阿根廷大使

经过五个月的僵持后，西班牙决定任命新驻阿根廷大使。佩德罗·桑切斯决定派遣一名新的外交代表负责驻布宜诺斯艾利斯的大使馆。

他的政府于 5 月致电玛丽亚·赫苏斯·阿隆索·希门尼斯进行磋商，希门尼斯自 2022 年以来曾一直担任驻布宜诺斯艾利斯大使。她离开阿根廷是因为总统哈维尔·米莱马德里之行引起桑切斯与其冲突升级。

当时，西班牙外交部长若泽·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯致电大使进行磋商后宣布不再返回阿根廷。这是因为米莱没有为他在马德里举行的极右翼峰会“Europa Viva 24”上针对西班牙总理的妻子贝戈尼亚·戈麦斯的强烈言论道歉。

在那次会议上，米莱称戈麦斯“腐败”，但没有提及她的名字。桑切斯的妻子因涉嫌腐败和以权谋私在西班牙接受调查。

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺 (Diana Mondino) 在 X上 庆祝两国再次全面恢复外交联系。

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西班牙航空公司宣布将于2025年开始在阿根廷运营

一家新的西班牙航空公司正准备登陆阿根廷。这就是Spanish Plus Ultra，该公司将于明年抵达，连接布宜诺斯艾利斯-马德里的直飞航班。

这在 2024 年 ALTA 年度股东大会和航空公司领袖论坛活动中得到了证实。目前，他们有飞往拉丁美洲四个国家的定期航班：秘鲁、哥伦比亚、赤道几内亚和委内瑞拉。

这家航空公司开始与伊比利亚航空、欧洲航空和阿根廷航空展开竞争。预计官方公告将于 2025 年 1 月在马德里举行的国际旅游博览会（FITUR）上发布。

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国际排名将阿根廷面食列为世界上最好的面食之一

著名美食指南 Taste Atlas 将传统的阿根廷面食 sorrentinos 列入其全球 100 种最佳面食名单中，排名第 28 位，其中大部分是意大利面食。

Sorrentinos 最初来自马德普拉塔，因其圆形形状和馅料的多样性而脱颖而出，适应阿根廷美食，采用乳清干酪、火腿和核桃等配料。

这一认可使阿根廷与克罗地亚、希腊和法国等国家并列，成为该分类中唯一的非意大利国家。

这家著名的国际出版物将其排在 100 个意大利面食中的第 28 位。因此，阿根廷是除意大利以外少数几个跻身最佳意大利面食行列