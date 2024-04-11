RAE华语节目 (请点击阅读)

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-El presidente Javier Milei viaja a los EEUU para reunirse con Elon Musk

-总统哈维尔·米莱前往美国会见埃隆·马斯克

-政府将调查私人医疗过度涨价的指控

-厄瓜多尔在美洲国家组织为其入侵墨西哥大使馆逮捕一名寻求庇护政客的决定辩护

- 二月份《综合法》未被批准后，玫瑰宫向国会提交了一项新的改革法案

-哥伦比亚前总统阿尔瓦罗·乌里韦将因涉嫌对证人施压而受审

-体育：博卡青年队在南美杯比赛中击败巴拉圭体育队

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阿根廷总统哈维尔·米莱前往美国会见商人埃隆·马斯克。

总统本周一从布宜诺斯艾利斯埃塞萨机场出发，前往迈阿密。

在该城市，他将获得犹太社区的表彰，以表彰他对以色列的支持。

然后他前往德克萨斯州奥斯汀，在那里他在特斯拉电动汽车品牌工厂受到马斯克的欢迎。

据报道，总统与X公司的所有者讨论在阿根廷投资的可能性。

在美国之行结束后，总统将前往丹麦，并在那里会见首相梅特·弗雷德里克森。

在哥本哈根，总统将正式购买 24 架 F16 战机，以扩大阿根廷空军机队。

在第一个改革法案即所谓的“综合法”于二月份未获批准后，玫瑰宫向国会提交了一项新的改革法案。

该法案是与一些来自所谓“对话反对派”的省长和立法者进行的谈判，其中包括“共同促进变革”空间。

达成共识的核心点是恢复收取工薪阶层的所得税，每月收入下限为 1800 美元。

新《基础法》的条文不足300条，原来的约为600条。

但它保留了国家全面改革、国营公司私有化以及放松经济和劳动力市场管制。

根据政府发布的法案，宣布行政、经济、金融和能源事务进入公共紧急状态，为期一年。

这意味着总统在此期间将拥有扩大的权力。

基本法遭到大多数庇隆主义、左派和几乎所有工会的抵制。

关于工会，本周三米莱政府与主要工会 CGT 之间召开首次正式会议。

继 1 月 24 日的第一次大罢工之后，工会一直警告可能会针对官方政策和法案发起新的大罢工。

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厄瓜多尔政府在美洲国家组织为其闯入墨西哥大使馆逮捕厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯的决定进行了辩护。

该提案由基多特使亚历杭德罗·达瓦洛斯在华盛顿举行的美洲国家组织大会上提出。

正如他解释的那样，格拉斯“不符合庇护要求”，“无论如何都不能认为他受到了政治迫害”。

对于达瓦洛斯来说，墨西哥向厄瓜多尔前副总统提供庇护是在妨碍厄瓜多尔的司法。

但美洲国家组织负责人路易斯·阿尔马格罗驳斥了这一说法，并表示入侵大使馆的行为违反了国际法。

格拉斯被指控腐败，并被他所在国家的法院定罪。

但他保证自己是无辜的，并且因加入前进步派总统拉斐尔·科雷亚的政府而受到迫害。

去年12月，他在墨西哥驻基多大使馆避难，几天前他获得了正式庇护。

厄瓜多尔当局声称，他们曾试图说服墨西哥交出格拉斯，但没有成功。由于前副总统有逃离厄瓜多尔的风险，因此下令进行突袭抓捕他。

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国家政府将对私人药品涨价展开调查。

这是商务部向阿根廷新闻社透露的。

根据该信息，竞争保护委员会将寻求确定提供商之间是否一致设定价值。

这项调查措施是在经济部长路易斯·卡普托在接受采访时表示“预付费公司向中产阶级宣战”之后出台的。

就公司而言，他们保证，由于国家规定的限制，他们向会员收取的费用非常低。

哈维尔·米莱 (Javier Milei) 政府取消了这些限制，此后会员交付的价格大幅增加。___________________________________________________________

哥伦比亚前总统阿尔瓦罗·乌里韦将因涉嫌妨碍司法的公正而受审。

这位前总统在 2012 年亲自提起的案件中被指控贿赂证人。

那一年，乌里韦谴责一名左翼立法者将他与极右翼武装组织联系起来。

但最高法院驳回了对国会议员伊万·塞佩达的指控。

因此，检方开始调查前总统本人，并确定是他，而不是塞佩达，试图操纵证人。

如果71 岁的乌里韦罪名成立，可能会被判处八年监禁。_______________________________________________________

体育

博卡青年队在主场击败了来自巴拉圭的特立尼登斯体育队，获得了南美杯的胜利。

本场比赛的唯一进球是阿隆·安塞尔米诺打进的。

至此，博卡在首场比赛战平玻利维亚波托西队后，积4分位居D组领头羊。

布宜诺斯艾利斯队梦想赢得这座在2004年和2005年就已经赢得的奖杯，因此忘记了去年在南美解放者杯决赛中输给弗鲁米嫩塞的情况。

至于解放者队，今天有三支阿根廷球队进行比赛。

罗萨里奥中央队将造访巴西米内罗竞技队，圣洛伦索队将在厄瓜多尔迎战瓦莱独立队，塔勒雷斯·德·科尔多巴队也将前往该国迎战巴塞罗那队。

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美洲是新闻

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阿根廷司法冻结前总统阿尔贝托·费尔南德斯的资产

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自2月中旬以来，巴西接种了超过70万剂登革热疫苗

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厄瓜多尔指责墨西哥干扰且不打算道歉

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阿根廷司法系统冻结了前总统阿尔贝托·费尔南德斯（2019-2023 年）及其几位合作者的资产。 司法消息人士周三证实，这项措施是对其政府期间国家保险合同涉嫌腐败调查的一部分。

联邦法官胡利安·埃尔科里尼下令全面冻结费尔南德斯的资产，并解除了对他账户的税收和银行保密。 该命令是在调查总统是否偏袒其私人秘书的丈夫签订国家保险合同的案件框架内发出的。

埃尔科里尼的措施还涵盖另外32人，他们是正在接受调查的前官员、公司和合作社，他们现在将无法出售或处置其资产。

费尔南德斯被指控犯有在其政府期间与签订保险合同有关的丑闻。

费尔南德斯因涉嫌在 2021 年 12 月签署的一项法令存在违规行为而接受调查，该法令命令所有公共组织必须与国有银行 Banco Nación 的 Nación Seguros 签订保险合同，其中前总统的朋友作为中介收取费。

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正如巴西卫生部长尼西亚·特林达德 (Nísia Trindade) 本周三所解释的那样，自 2 月中旬开始免疫运动以来，巴西已接种了超过 70万剂登革热疫苗。

这位部长在众议院露面时表示，政府已经使用了“超过 70,8万剂疫苗”。

巴西成为世界上第一个在公共卫生领域提供登革热疫苗的国家，但由于剂量短缺，最初只为病例发病率较高城市的儿童接种。

对政府的批评之一是疫苗的依从性低，因为根据官方数据，政府向各州和市发送的疫苗中，有 57.5% 已经使用。

此次活动正值巴西历史性登革热流行之际； 2024年，该国仅用了三个月的时间就打破了有历史记录以来死亡人数最多的一年。

根据卫生部的最新消息，自 4 月 8 日星期一起，迄今已记录 1177 例死亡病例，另有 1806 例可疑死亡病例正在接受调查。

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南美国家厄瓜多尔政府指责墨西哥干涉其内政，同时肯定“不会考虑”为其行为向墨西哥共和国道歉。

丹尼尔·诺博亚政府在一份声明中通过外交部向美洲国家组织常设理事会指控墨西哥非法向厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯提供政治庇护，同时提出“滥用大使馆并干涉内政。”

厄瓜多尔外交部表示，墨西哥政府的这些行为“降低了外交关系中的诚意和信任”。

厄瓜多尔政府发表上述声明之前，美洲国家组织成员国本周三强烈谴责厄瓜多尔警察于 4 月 5 日晚袭击墨西哥驻厄瓜多尔基多大使馆的行为。

厄瓜多尔特种部队的出现是为了逮捕豪尔赫·格拉斯，他被指控挪用公款，并对其发出了逮捕令。

美洲国家组织指责诺博亚政府违反了《维也纳公约》和庇护政策，同时批评针对使馆外交人员的暴力行为。

诺博亚政府重申“各国有义务确保尊重外交使团的特权和豁免权”。