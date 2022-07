Radioteatro: El viaje del arco iris. Eva va a Europa

A 70 años de la muerte de Eva Perón, Télam y Radio nacional presentan su coproducción: Eva: El viaje del arco iris.Un radioteatro en 6 episodios que recrea su único viaje a ese continente en 1947, buscando alianzas internacionales, firmando acuerdos prósperos para el país y brindando ayuda a una Europa devastada por la guerra.

Escrito y dirigido por Marcelo Camaño, con Mariú Fernández como Evita y la narración de María Fiorentino.

Con un elenco que encabezan, Patricia Viggiano como Lillian Lagomarsino, Gabo Correa como el General Perón, Alejandro Paker como Juancito Duarte, Leo Trento como Alberto Dodero, Alejo García Pintos como Ricardo Guardo, Alejo Ortiz como Paco Muñoz Aspiri y Mónica Santibáñez como Pilar Primo de Rivera, entre otros.

Cacpítulo 1: "El cielo es el límite"

En este episodio: Estados Unidos plantea un bloqueo a España porque fue socio de los países que perdieron la Segunda Guerra. Argentina desoye. Franco invita a Perón a visitar España. El Canciller Bramuglia cree que no deben desechar la invitación. Tiene que ir alguien. ¿Quién? El Padre Benítez sugiere que viaje Eva, y que armen una gira. Eva pide que la acompañe Lillian Lagomarsino de Guardo, esposa del presidente de la Cámara de Diputados. Eva se despide de Perón. Comienza el viaje.

DESCARGAR

Capítulo 2: "Multitud en Madrid"

En este episodio: Eva le escribe una carta a Perón por si no volviera del viaje. Siente siente que esto va a terminar mal. Deja instrucciones familiares y sobre los ministros. Recibimiento en Madrid por parte de Franco y su esposa. Entrega de la Orden de Isabel La Católica. Eva recibe carta del hijo de Juana Doña, la militante comunista que será fusilada por haber puesto la bomba en la embajada argentina. Se conmueve. Decide ayudarla. Le pide a Franco por esta militante. Discusión y enfrentamiento entre ambos.

DESCARGAR

Capítulo 3: "Salvar una vida"

En este episodio: Eva pide liberar a Juana Doña, la militante comunista que será fusilada por haber puesto la bomba en la embajada argentina. Resistencia de Francisco Franco a liberar a Juana Doña. El Partido Comunista queda desubicado ante este gesto porque odian al peronismo. Finalmente Doña es indultada. Más acercamiento entre Eva y Lillian. Lillian descubre su vulnerabilidad. Vive exigida sobre aquello que tienen que conseguir de Europa para la Argentina. Dodero pone a su disposición el resto del itinerario. Eva aprueba. Lillian monta en cólera: Eva asume la culpa y la convence de que se quede. Partida a Italia.

DESCARGAR

Capítulo 4: "Italia destruida"

En este episodio: Llegada a Italia. Eva advierte las huellas de la posguerra. Su presencia genera más pedidos de italianos para instalarse en Argentina. Reflexión de la importancia de la reunión con el Papa, para terminar con la idea de neutralidad de la Argentina, de no pronunciarse durante la guerra, debido a su condición de país que genera materia prima para todos. Audiencia con el Papa. Comentarios, consecuencias. Ante la negativa de la Reina Isabel de Inglaterra, Eva decide suspender su visita a Londres. Perón se opone.

DESCARGAR

Capítulo 5: "Piedras en el camino"

En este episodio: Portugal, Francia y Mónaco. El médico sugiere descansar. Eva no obedece. Llega el embajador LLambí desde Berna para evaluar invitación a Suiza. Discusiones de Llambí y Dodero. Eva acepta ir. Frialdad en el recibimiento: los suizos no los necesitan para nada. Atentado. Perón no quiere que vuelva en avión, que saldrán desde Dakar en barco. Regreso a Buenos Aires: Perón le pide que vaya a la reunión de Cancilleres en Río de Janeiro. Debe ver al secretario de estado de Estados Unidos.

DESCARGAR

Capítulo 6: "Eva vuelve Evita"

En este episodio: En Río de Janeiro, Lillian se reencuentra con su marido que está con los diputados argentinos en la reunión de cancilleres. Eva asiste. Reunión a solas con Marinho, dueño de O´ Globo, sobre el poder de los medios. Llega delegación argentina a Montevideo para acompañarla a Buenos Aires. Gran recibimiento en el puerto por el pueblo. Destino de cada uno de los miembros de la comitiva. Cierre y reflexión sobre los logros del viaje. Eva a partir de ahora sería Evita.