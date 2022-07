Radioteatro: El viaje del arco iris. Eva va a Europa. Capítulo 5

A 70 años de la muerte de Eva Perón, Télam y Radio nacional presentan su coproducción: Eva: El viaje del arco iris.Un radioteatro en 6 episodios que recrea su único viaje a ese continente en 1947, buscando alianzas internacionales, firmando acuerdos prósperos para el país y brindando ayuda a una Europa devastada por la guerra.

Escrito y dirigido por Marcelo Camaño, con Mariú Fernández como Evita y la narración de María Fiorentino.

Con un elenco que encabezan, Patricia Viggiano como Lillian Lagomarsino, Gabo Correa como el General Perón, Alejandro Paker como Juancito Duarte, Leo Trento como Alberto Dodero, Alejo García Pintos como Ricardo Guardo, Alejo Ortiz como Paco Muñoz Aspiri y Mónica Santibáñez como Pilar Primo de Rivera, entre otros.

Cacpítulo 5: "Piedras en el camino"

En este episodio: Portugal, Francia y Mónaco. El médico sugiere descansar. Eva no obedece. Llega el embajador LLambí desde Berna para evaluar invitación a Suiza. Discusiones de Llambí y Dodero. Eva acepta ir. Frialdad en el recibimiento: los suizos no los necesitan para nada. Atentado. Perón no quiere que vuelva en avión, que saldrán desde Dakar en barco. Regreso a Buenos Aires: Perón le pide que vaya a la reunión de Cancilleres en Río de Janeiro. Debe ver al secretario de estado de Estados Unidos.