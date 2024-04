Radiólogos rechazan derogación de ley propuesta por Plan Provincial de Salud

En Mendoza, se busca derogar la ley N°4966 mediante el Plan de Salud propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo y el intento es regular la actividad de técnicos radiólogos en imágenes, como propuesta de la intención de eliminar "una pausa activa" tras los estudios a pacientes.

Según el Poder Legislativo, esta ley tiene inicio desde 1984 y creaba un marco normativo especial para los técnicos en imágenes que limitaban su productividad y capacidad de trabajo, donde tampoco los protegía de las radiaciones de manera efectiva.

En Aire Nacional conversaron con Dante López, técnico radiólogo mendocino, que explicó las consecuencias de esta derogación y cómo afectará la salud de los especialistas "nosotros hoy no sabemos porque se va a reemplazar esta ley y el gobierno no explicó como se va a derogar, en otras reuniones nos dijeron que la pausa laboral no tiene sentido y cuando planteamos esto comentaron que no existe en Mendoza, presentamos documentación con investigación de expedientes y figura que todas las licencias de índole por tarea que sirve para la regeneración de nuestras células luego de estar expuestos a la radiación".

"Nosotros atendemos por guardia entre 15 y 20 pacientes cada 4 horas y en el control del equipo de la consola donde hacemos los estudios, la radiación nunca es 0, usamos equipos de radio protección que usamos cuando hacemos quirófano o en sala como procedimientos en quirófano, que este ultimo es una radiación permanente usando elementos como chaleco plomado" describió el radiólogo a la radio pública.

