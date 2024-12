RadioGiornale

Con presidenza argentina al Mercosur più flessibilità e meno dazi // Juan Pazzo è il nuovo presidente dell’ARCA // Ripresi i lavori della SuperStrada Nazionale 5 interrotti da febbraio // L'Argentina acquista dagli Usa aggiornamenti per gli F-16 // Latam e Aerolineas argentinas firmano accordo condivisione voli // La Farnesina avvierà tre progetti di cooperazione nell'ambito dell'anti-corruzione in America Latina // Virus oropouche, l'Oms lancia l'allarme sanitario in America // Il Messico verso il record di produzione di auto nel 2024 //

LO SPORT: Il nuovo campione del calcio argentino sarà deciso nell'ultima giornata