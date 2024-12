RadioGiornale

Javier Milei alla Cpac, dobbiamo creare l'internazionale della destra // La povertà ha raggiunto il 49,9% degli argentini nel terzo trimestre // il senatore Edgardo Kueider é stato arrestato con 200 mila dollari non dichiarati // Von der Leyen atterrata a Montevideo per chiudere accordo con Mercosur // Denunciano nuova "aggressione" delle forze di sicurezza all'ambasciata Argentina in Caracas // Francia: Governo Barnier sfiduciato // Sequestrato in Messico record di 1,5 tonnellate di fentanyl // Scarcerato l'ex capo del cartello di Medellin, Fabio Ochoa // LO SPORT: Sorteggio Mondiale per Club 2025: River testa di serie e Boca nel terzo gruppo