RadioGiornale

I ntervista a l presidente M ilei nell quotidiano inglese “The economist” // Il ministro Caputo ha presentato a San Paolo le opportunità di investimento // Liquefazione GNL: Harbour Energy aderirà al progetto Southern Energy // Il governo nazionale ha ridotto la fornitura di farmaci gratuiti ai pensionati // L'ambasciata d'Italia a Buenos Aires organizza giornate di studio sui progetti di cooperazione scientifica // Al via Ventanasur, primo mercato audiovisivo in America latina // La Corte penale dell'Aia, 'Maduro liberi i detenuti politici' // Il Canale di Panama festeggia 25 anni di gestione nazionale // La Colombia importa gas per la prima volta in 45 anni // LO SPORT: Il Talleres batte l'Huracan e sogna il titolo della Liga Profesional