RadioGiornale

Ministro Economia Caputo in missione a San Paolo // Milei a Roma il 13 dicembre per evento Fratelli d'Italia // Minaccia "narco terrorista" contro il governo // Più apertura alle importazioni di elettrodomestici // Il governo riduce l'intervento statale agli idrocarburi // Creata agenzia per registrare i dati genetici in casi penali // Aziende di carne brasiliane riprendono fornitura a Carrefour // In Messico investimenti ferroviari per 7,3 mld nel 2025 // LO SPORT: Vélez ha battuto il Sarmiento a Liniers e ha fatto un altro passo verso il titolo