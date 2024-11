RadioGiornale

Javier Milei parteciperà al vertice dei capi di Stato del Mercosur // Rilasciate autorizzazioni a tre compagnie aeree straniere // In Vaticano commemorazione del trattato di pace sul canale di Beagle // Il Congresso in Messico lavora sul divario salariale uomo-donna // In Brasile aziende carne bloccano forniture a Carrefour //

LO SPORT: L'Argentina si è laureata campione del Sudamericano Under-20 di Futsal.