RadioGiornale

Presidente Milei: Entro 5 mesi via alle restrizioni monetarie // Ritirata la delegazione argentina dalla Cop29 // Aerolineas Argentinas, primo accordo per chiudere la vertenza // L'Argentina è pronta a un accordo di libero commercio con gli Usa // Ministro francese: utilizzeremo tutti i mezzi per bloccare adozione trattato UE-Mercosur // L'Argentina sostiene accordo di partenariato economico tra il Mercosur e il Giappone // Mega-operazione contro lo sfruttamento sessuale a Buenos Aires // Ex presidente Cristina Kirchner condannata in appello a sei anni e inabilitazione a vita // Cile: denuncia penale di Greenpeace per l'uccisione di 2 balene //

LO SPORT: La Federcalcio paraguaiana ha vietato la maglia di Messi.