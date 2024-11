RadioGiornale

Strage di pinguini in Patagonia, condanna storica per l'autore // Milei incontrerà Trump al meeting Cpac di Mar a Lago // Si inasprisce il conflitto tra governo e sindacati del comparto aereo // L'attività settore costruzioni cala del 24,8 per cento su base annua a settembre // Carrefour annuncia investimento di 300 milioni di dollari // Presentata a Buenos Aires la Settimana della cucina italiana nel mondo // Biden telefona a Lula e conferma la sua partecipazione al G20 // Amazzonia, deforestazione ridotta oltre il 30% nel 2024 //

LO SPORT: Il Velez ha sconfitto il Tigre per 1-0 e si conferma al vertice della Lega Professionale.