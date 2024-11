RadioGiornale

Il presidente Milei si è congratulato con Trump: “Sai che puoi contare sull'Argentina” // Primi indizi di ripresa dell'attività economica in Argentina // I prezzi del carburante in dollari sono i più alti degli ultimi sei anni // Segreteria della Cultura passa sotto il controllo diretto della presidenza // L'Ambasciata d'Italia in Argentina compie 100 anni // Cristina Kirchner nuova presidente del Partito giustizialista // L'italofonia come strumento di pace e conoscenza nel mondo //

LO SPORT: L'Huracán ha sconfitto il Newell's per 4-2 ed è in vetta alla classifica.