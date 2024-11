RadioGiornale

Argentina, completati i lavori del gasdotto di Vaca Muerta // Milei attende il voto Usa per scegliere il nuovo ambasciatore // Incontro per rafforzare la cooperazione nucleare pacifica con l’Argentina // Governo Lula: 'Trump preoccupa' // L'Onu invita ai leader boliviani ad agire con "moderazione" e astenersi da violenze // Eritrea, commemorazione dei caduti italiani ad Asmara //

LO SPORT: Serie B: i quarti di finale dei play-off per la seconda promozione.