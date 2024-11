RadioGiornale

Incassati 18 miliardi di dollari cash per il Maxi-condono fiscale // 1,5 miliardi di investimenti con sgravi alle imprese // I prezzi dei carburanti sono aumentati del 2,75% // Ex ministra Mondino invia messaggio a Milei, "un onore lavorare insieme" // Inondazioni Valencia, l'Argentina offre aiuti umanitari // Compagnia energetica Ypf crea società per progetti di gas naturale liquefatto // Possibile incontro tra Milei e Macron a Buenos Aires prima del G20 // Oltre 33 mila dipendenti pubblici licenziati nel 2024 // Parlamento del Panama avvia analisi su possibile adesione al Mercosur // Brasile: assassini di Marielle Franco condannati a 78 e 59 anni //

LO SPORT: Il Racing è finalista della Copa Sudamericana 2024.