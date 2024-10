RadioGiornale

Il 'rischio Paese' in Argentina scende ai minimi dal 2019 // Il Governo ha aggiornato i prezzi dei biocarburanti per la miscelazione di nafta e gasolio // Normalizzazione: Governo spagnolo nomina nuovo ambasciatore in Argentina // Un edificio crollato a Villa Gesell // Indagato cameriere dell'hotel, 'amico' di Liam Payne // Al via processo per una strage di pinguini in Patagonia //

LO SPORT: In vista della rivincita con il Mineiro: i giocatori sono scesi in strada per cantare con i tifosi // Trofeo Yashin di miglior portiere a Emiliano Martinez: consegna il premio Lautaro.