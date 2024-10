RadioGiornale

Il Governo assicura che l'aumento della carta "Alimentar" e dell'AUH permette di “garantire il paniere alimentare di base” // Banca mondiale annuncia 2 miliardi di dollari di nuovi prestiti // Fmi, nel 2024 calo pil del 3,5 per cento e crescita del 5 per cento nel 2025 // Forte crescita delle esportazioni del settore minerario // Italia-America Latina: da oggi a Buenos Aires la commissione continentale Cgie // Cuba: energia elettrica ripristinata per il 70% della popolazione // Brasile, respinto ricorso di Bolsonaro per riavere il passaporto //

LO SPORT: Il River è stato sconfitto dall'Atletico Mineiro in Brasile nella prima semifinale di Copa Libertadores.