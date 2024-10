RadioGiornale

Ministro dell'Economia prepara viaggio a Washington per assemblea Fmi // Il settore universitario intensifica la protesta con nuove misure e scioperi // L'opposizione nella Camera chiede giudizio politico per ministra Mondino // Governatori firmano documento di integrazione della Regione litoral // L'Argentina taglia dazi all'import per caffè e altri 88 prodotti // Precipita da un hotel a Buenos Aires, muore Liam James Payne, ex membro degli One Direction // 17 Ottobre: La marcia dei "descamisados" e il giorno della lealtà

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/RAE-Italiano-9.mp3