RadioGiornale

Il governo ha ufficializzato il SIGEN come revisore dei conti delle università nazionali // Proseguono le proteste universitarie: 50 facoltà occupate e in arrivo scioperi e cortei // Dopo incontro Milei-Johnson la corte suprema del Regno Unito obbliga pagamento 1,3 miliardi di euro // Ministra Mondino vede il vice presidente della Conferenza di Monaco per la sicurezza // Dal Brasile avviato iter per chiedere estradizione di 63 persone dall'Argentina // Scoperto in Brasile il fossile di un precursore dei dinosauri // Ex torturatrice lancia appello per evitare estradizione in Cile // LO SPORT: Infinito Messi: tripletta e due assist nel 6-0 tra Argentina e Bolivia // Speciale: L'Argentina da scoprire // Morto Skarmeta, l'autore di 'il Postino di Neruda'.

