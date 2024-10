RadioGiornale

Governo argentino propone a Elon Musk di portare nel Paese le operazioni di SpaceX // Dibattito bilancio: Alla Camera intervento della ministra della Sicurezza // Al via sciopero di 96 ore dei docenti del collegio nazionale di Buenos Aires // Il presidente Milei ha ricevuto ex premier UK Boris Johnson // Il governo promuove eliminazione di circa 70 leggi "obsolete e inutili" // La Banca interamericana sviluppo (Bid) prestiti per 3,8 miliardi di dollari // G20: Argentina unico Paese a non firmare la dichiarazione su uguaglianza di genere // Inizia la settimana della lingua italiana nel mondo // LO SPORT: Oggi Argentina-Bolivia