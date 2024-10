RadioGiornale

La vicepresidente ha avuto un'udienza con il Papa in Vaticano // A Mendoza riunione della conferenza dei ministri della Difesa delle Americhe // L'Fmi taglia le soprattasse ai paesi debitori // Scontro aperto in America Latina sulla figura di Colombo // Il governo chiede "habeas corpus" preventivo per Milei per il caso "Emtrasur" // L'Argentina da Scoprire: Catamarca, La strada dei "Seis Miles" // Pubblicato concorso per la privatizzazione di quattro centrali idroelettriche // A settembre inflazione al 209 per cento su anno // Messico, 7 miliardi di euro per i treni passeggeri nel 2025 // El Salvador punta ad avere il suo primo reattore nucleare entro il 2030 // Il Brasile invia un carico di libri alla stazione antartica // Lo sport: Colapinto e la lotta per l'ultimo posto in Sauber

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/RAE-Italiano-6.mp3