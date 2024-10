RadioGiornale

Massiccia marcia per chiedere al presidente Milei di “non porre il veto” alla legge sul finanziamento dell'istruzione // Javier Milei pone il veto alla legge sul finanziamento degli atenei universitari // Il governo ha ufficializzato la possibilità di privatizzare Aerolineas Argentinas // A settembre aumento del 5,1 per cento su anno in prezzo appartamenti // Ex presidente ecuadoriano incontra Assange 12 anni dopo l'asilo // LO SPORT: La doppietta di Messi è valsa all'Inter Miami la Supporter's Shield e un posto nella Coppa del Mondo per Club del 2025.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/RAE-ITALIANO.mp3