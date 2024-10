RadioGiornale

Argentina, universitari in piazza 5 mesi dopo la prima protesta // Il governo chiude un'impresa ferroviaria statale e l'istituto nazionale trasporti: 1388 i licenziati // Prosegue il processo per il tentato omicidio di Cristina Kirchner // Maradona avrà un suo mausoleo a Buenos Aires // Il Ministero degli Esteri ha condannato l'attacco dell'Iran allo Stato di Israele // Visita di Tajani a Buenos Aires, al consolato concerto "Radici in musica" // Approvati programmi di formazione per forze di polizia in America Latina // Il Cile condanna Pinochet per frode fiscale // Sheinbaum in carica, è la prima presidente donna del Messico // LO SPORT: Il Boca ha formalmente avviato le trattative con Gago

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/RAE-Italiano-1.mp3