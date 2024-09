RadioGiornale

Povertà al 52,9 per cento, colpite 15,7 milioni di persone // Il governo non pagherà le spese dei propri parlamentari del Mercosur // Tribunale respinge decisione governo di definire "essenziale" l'attività aeronautica // Il governo approva modifiche al capitolo occupazionale della Legge Bases // Rinuncia il ministro della Salute della Nazione per motivi personali // Microsoft annuncia progetto da 2,5 miliardi in Brasile su IA // Un'operazione anti-pedofilia in Sudamerica salva 20 vittime // Proteste in Messico a 10 anni dagli scomparsi di Ayotzinapa.

LO SPORT: il Racing Club ha battuto l'Atlético Paranaense del Brasile e si è qualificato per la semifinale della Copa Sudamericana.