RadioGiornale

Il presidente Milei ha sorvolato le aree colpite dagli incendi a Cordoba // Incontro tra Javier Milei e Giorgia Meloni // Milei ha detto che l'Onu è promotrice di violazioni sistematiche alla libertà // Bilaterale Argentina-Regno Unito su gestione isole Malvinas // Nel 2024 contrazione economia del 4 per cento e nel 2025 rimbalzo a 3,9 per cento // Al via in Parlamento il dibattito su privatizzazione Aerolineas Argentinas // LO SPORT: Il Lanus si è qualificato per la semifinale della Copa Sudamericana.