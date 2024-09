RadioGiornale

Ministra degli esteri Mondino in missione in Svizzera e Austria // Argentina, aumenti dei prezzi di elettricità e gas // Papa Francesco accolto a Dili dal presidente Ramos-Horta // A luglio produzione manifatturiera in calo del 5,4 per cento su anno // Mercado Libre annuncia investimento di 75 milioni di dollari // Venezuela, Colombia pronta ad 'accogliere' Corina Machado // Ecuador: il governo paga le bollette della luce per tre mesi // LO SPORT: La nazionale argentina gioca oggi contro la Colombia.