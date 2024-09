RadioGiornale

Due paracadutisti argentini si sono lanciati dalla stratosfera e hanno stabilito un record mondiale // Il prezzo della carne bovina esportabile è sceso del 25% // Le esportazioni di farmaci crescono dell'8,5% a luglio, mentre il mercato interno diminuisce // È deceduta Herenia Sánchez de Viamonte cofondatrice delle Madri di Piazza di Mayo // A luglio produzione industriale mineraria cresce del 4,6 per cento su base annua // Il Governo argentino semplifica ingresso e residenza per venezuelani con documenti scaduti //

Venezuela: ambasciata argentina, governo revoca la custodia concessa al Brasile // Dichiarata l'emergenza nazionale per gli incendi in Bolivia // Papa Francesco in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore //

Lo Sport - Calcio: Juan Musso è infortunato e non si recherà in Colombia *Rugby*: I Wallabies battuti 67 - 27 dai Pumas.