RadioGiornale

Milei e Abascal all'incontro conservatori ibero americani // Osservatorio debito sociale, povertà al 52 % della popolazione // Ministra Mondino in missione in Austria e Svizzera dal 10 settembre // Stellantis annuncia investimento da 385 milioni di dollari in Argentina // Da Bid Invest finanziamento di un miliardo di dollari al settore privato // Venezuela: rinviato l'incontro tra Maduro, Lula, Petro e Obrador //

LO SPORT: Festa allo Stadio Monumental per la squadra di Scaloni, che supera 3-0 il Cile