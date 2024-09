RadioGiornale

Scontri con la polizia alla protesta dei pensionati // Capo Gabinetto: “L'allargamento della Corte non è in fase di analisi” // Commissione interamericana per i diritti umani: 'Lo stato di emergenza a El Salvador deve essere abrogato' // I negoziati sull'accordo Ue-Mercosur riprendono a Brasilia // Aerolineas Argentinas riduce il personale del 13% // Mercado Libre annuncia un investimento di 75 milioni di dollari // Fito Páez ha dovuto cancellare i suoi spettacoli //

LO SPORT: Qualificazioni ai Mondiali 2026: Otamendi è in lizza contro il Cile e potrebbe essere capitano