RadioGiornale

Il presidente Milei ha decretato il veto alla riforma pensioni // Da oggi imposta sulle importazioni torna a scendere al 7,5 per cento // Manifattura pmi in Argentina, a luglio calo del 17,8 per cento su anno // Claro investirà 30 milioni di dollari in costruzione data center // Presidente del Paraguay: "Siamo i migliori alleati degli Stati Uniti nella regione" // Nuovo capitolo nel braccio di ferro tra Musk e il Brasile // Il Brasile registra più di 200 mila casi di chikungunya nel 2024 //

LO SPORT: Colapinto ha pubblicato il suo primo post sui social media dopo l'eccezionale debutto in Formula 1 //

Produzione Rae: Festival della Chitarra