RadioGiornale

Bocciato in camera il decreto Milei sull'aumento dei fondi all'intelligence // Escluso caso sospetto di mpox su nave proveniente dal Brasile, era varicella // A giugno attività economica cala del 3,9 per cento su base annua // Capo dell’Esercito brasiliano riceve omologo argentino // Hacker rubano 90 mila dollari all'ambasciata argentina a Caracas // Classifica di gradimento dei presidenti, Noboa in testa e Maduro all'ultimo posto //

LO SPORT: Il River batte il Talleres e passa ai quarti di finale della Copa Libertadores.