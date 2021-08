RadioGiornale 26/08/2021

+ Arrivati 4,3 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo dal Fmi all’Argentina

+ Covid, oltre il 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni è stata vaccinata con due dosi in Argentina

+ In Spagna è stata revocata la quarantena per chi arriva dall’Argentina

+ Il Presidente del Senato brasiliano ha archiviato la richiesta di impeachment per giudice della Corte suprema

+ LO SPORT: Premier League e La Liga non lasceranno partire i convocati delle Nazionali. Scende Infantino.

Arrivati 4,3 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo dal Fmi all’Argentina

Con l’annuncio ufficiale dell’avvio dell’allocazione di 650 miliardi di dollari di Diritti speciali di prelievo (Dsp) del Fondo monetario internazionale (Fmi), l’Argentina ha ricevuto 4,355 miliardi che andranno provvisoriamente a rinforzare le riserve della Banca centrale (Bcra). Le riserve ammontano oggi a circa 42 miliardi di dollari. L’arrivo dei Dsp avviene mentre il governo di Alberto Fernandez sta portando avanti da mesi un difficile negoziato proprio con l’Fmi per la ristrutturazione di un credito Stand By (Sba) da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018 all’ex presidente Mauricio Macri. In assenza di un accordo nei prossimi mesi, l’ipotesi più probabile riguardo all’utilizzo di questi fondi, secondo quanto ha dato a intendere lo stesso ministro dell’Economia, Martin Guzman, è proprio quello del pagamento delle prossime scadenze del credito Sba. Il 22 settembre scade una rata da 1,8 miliardi di dollari, il primo novembre una rata da 465 milioni, ed il 22 novembre un’altra rata da 1,8 miliardi, per un totale di oltre 4,2 miliardi.

Il Tesoro argentino ha già depositato a luglio circa 350 milioni di dollari corrispondenti in questo caso agli interessi del programma Stand-by del 2018. Sempre nello stesso mese erano stati versati anche 231 milioni di dollari nelle casse del Club di Parigi (Cdp) corrispondenti alla prima quota del debito di 2,437 miliardi di dollari scaduto a maggio ed entrato in un periodo di grazia di 60 giorni. Il governo argentino ha raggiunto un accordo con il Club per dilazionare il pagamento dei restanti due miliardi condizionato ad ogni modo alla chiusura di un nuovo programma di assistenza con l’Fmi. Per quanto riguarda le trattative con l’Fmi per la rinegoziazione del credito Stand By e l’accesso ad un nuovo programma, dopo gli ultimi incontri, Guzman ritiene plausibile una riduzione degli interessi annui di 950 milioni di dollari e l’inclusione di una clausola che consenta in futuro di estendere oltre i dieci anni i termini massimi di rimborso della linea “Extended Facilities Found”.

Covid, oltre il 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni è stata vaccinata con due dosi

Le autorità sanitarie dell’Argentina hanno reso noto di aver già raggiunto l’obiettivo di completare entro agosto lo schema di vaccinazione contro la Covid-19 di almeno il 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni. Attualmente, secondo dati diffusi dal governo di Alberto Fernandez, il 62,5 per cento della popolazione in questa fascia di età ha ricevuto le due dosi, ed il cronogramma di applicazione prevede altre 2,5 milioni di seconde dosi da somministrare entro la fine del mese. Complessivamente in Argentina l’82,6 per cento della popolazione maggiorenne ha ricevuto ad oggi almeno una dose, mentre il 36,7 per cento è protetta anche con il richiamo.

Parallelamente, ed in vista dell’imminente pericolo dell’inizio della circolazione comunitaria della variante Delta nel Paese, è stata avviata anche una nuova fase della campagna di immunizzazione che prevede la combinazione di prime e seconde dosi di vaccini differenti. “Siamo nelle condizioni di avanzare in tutto il territorio nazionale con la combinazione di diversi vaccini iniziando da Sputnik V, AstraZeneca e Moderna”, ha affermato il ministro della Salute, Carla Vizzotti. La decisione, sostiene il titolare del dicastero, si fonda sui risultati positivi di uno studio sul campo effettuato in Argentina e sulle conclusioni di sperimentazioni analoghe effettuate in altri paesi. Lo studio locale condotto su 1800 volontari, affermano le autorità sanitarie, avrebbe fornito risultati soddisfacenti in termini di sicurezza e di generazione di anticorpi e proseguirà includendo anche il farmaco prodotto da Cansino. La vaccinazione “eterogenea”, è di tipo volontario, ed è indirizzata e proposta principalmente alle persone maggiori di 50 anni in attesa della seconda dose da più tempo.

In Spagna è stata revocata la quarantena per chi arriva dall’Argentina

La Spagna ha revocato la quarantena imposta per un periodo di dieci giorni ai cittadini in arrivo da Paesi considerati ad alto rischio per il contagio del Covid-19, fra cui Argentina, Bolivia, Brasile e Colombia, oltre a Namibia e Sudafrica. È quanto riferito dal ministero della Salute iberico.

Presidente del Senato brasiliano ha archiviato la richiesta di impeachment per giudice della Corte suprema

Il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco,, ha deciso di respingere e archiviare la richiesta di impeachment presentata dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, contro il giudice della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes. Pacheco ha basato la sua decisione sul parere presentato dall”avvocatura del Senato in cui si sostiene che la denuncia è infondata perché non basata sulla legge 1.079, che prevede le ipotesi di impeachment per i giudici della Corte suprema. Bolsonaro aveva presentato lo scorso 20 agosto la richiesta di impeachment a carico del giudice de Moraes, accusato di “aver superato le prerogative costituzionali”. La formalizzazione della denuncia da parte di Bolsonaro è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che da settimane vedono opporsi da un lato il presidente, indagato nell’ambito di numerose inchieste per violazione del segreto istruttorio, dichiarazioni mendaci e disseminazione di notizie false (fake news), dall’altro i giudici della Corte suprema e del Tribunale supremo elettorale

LO SPORT

Premier League e Liga non lasceranno partire i convocati delle Nazionali della “lista rossa”, così da non perderli per 10 giorni al loro rientro.

Scende in campo il presidente della Fifa Gianni Infantino, per convincere Liga e Premier e i relativi club a concedere i calciatori per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il rischio, sostiene, è quello di falsare il torneo prima che inizi.

Tutto è partito dal Liverpool, comunicando che non avrebbe permesso a Salah di raggiungere l’Egitto per le prossime gare, uno dei paesi inseriti nella “lista rossa” dell’Inghilterra, insieme a 25 paesi tra cui Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Turchia e Uruguay. I giocatori che si uniranno a queste e le altre nazionali, infatti, al rientro dovranno osservare 10 giorni di quarantena, scombussolando i piani delle società inglesi, saltando eventuali partite e interrompendo di fatto l’attività sul campo, con possibili conseguenze anche sul loro stato di forma. Quando altre squadre hanno seguito il solco dei Reds, è stata la Premier League a schierarsi in loro difesa, seguita poi dalla Liga, per un totale di 60 giocatori negati alle rispettive nazionali e 19 club inglesi, ai quali si devono sommare gli “spagnoli”.

Per questo motivo Gianni Infantino ha scritto direttamente al primo ministro britannico Boris Johnson, esortandolo a revocare l’obbligo di quarantena per i calciatori, così da consentirgli di prendere parte agli incontri di qualificazione per la Coppa del mondo, uno dei massimi onori per un professionista”. “Ho suggerito – l’idea di Infantino – di adottare un approccio simile a quello del governo del Regno Unito per le fasi finali di Euro 2020, implementandolo ulteriormente”. Durante il torneo itinerante, infatti, le Nazionali (Italia compresa) si sono spostate tra i vari paesi senza restare bloccate in hotel, tramite il “meccanismo” della bolla. “Ora – aggiunge – esorto tutti a garantire il rilascio di giocatori nazionali per le imminenti qualificazioni al Mondiale. Chiedo una dimostrazione di solidarietà da ogni associazione, lega e club, per fare ciò che è giusto ed equo per il gioco globale”.

