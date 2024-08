RadioGiornale

OEA non trova accordo su risoluzione per crisi politica in Vzl

Prosegue allarme per presenza forze sicurezza attorno ad Ambasciata argentina a Caracas.

Approvato finanziamento per 647,5 milioni di dollari.

Nella provincia di Rio Negro megaimpianto di gas naturale liquido.

Firmato memorandum d'intesa sul trasporto aereo con Paraguay.

Miniera di rame Filo del Sol acquistata da Bhp e Lundin Mining.

Il Brasile crea ufficialmente la Giornata nazionale del funk.

LO SPORT: Olimpiade 2024: A Parigi 'El Maligno' argentino vince nel Freestyle BMX